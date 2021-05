Montalbano cambia programmazione e non va in onda l’11 maggio. Da qualche settimana, la Rai1 ha riproposto il classico ciclo di repliche del commissario più famoso del piccolo schermo. Un appuntamento settimanale imperdibile con la fiction, usata spesso come “tappabuchi” dalla rete ammiraglia per garantirsi ascolti facili.

Martedì, però, salta la serata con Il Commissario Montalbano. Al suo posto andranno in onda i David di Donatello, gli Oscar italiani che premiano il meglio del cinema del 2020.

Luca Zingaretti e il suo alter ego posticipano l’appuntamento con il pubblico. Infatti, la fiction tornerà mercoledì 12 maggio, occupando la serata dedicata a Ulisse Il piacere della scoperta. Come vi avevamo anticipato, il programma culturale di Alberto Angela sta ancora ultimando i lavori di post-produzione quindi salterà qualche settimana per rivederlo il 27 maggio e il 3 giugno con le ultime due puntate.

La puntata de Il Commissario Montalbano che vedremo mercoledì 12 maggio si intitola Un diario del ’43, andato in onda per la prima volta il 18 febbraio 2019 e seguito da oltre 10 milioni di spettatori, con il 43.3% di share. Il protagonista indaga su un omicidio accaduto settant’anni fa. La confessione è racchiusa in un vecchio diario in cui un ragazzo, che all’epoca aveva quindici anni, racconta il dettaglio di quanto accaduto. Carlo Colussi, questo il suo nome, intriso di ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all’indomani dell’8 settembre 1943.

Il Commissariato tenta di ricostruire la strana vicenda, mentre Salvo conosce un arzillo novantenne, John Zuck, che gli fa una strana richiesta: cancellare il suo nome finito erroneamente in una lapide di caduti in guerra. Attraverso la sua storia si apprende che l’uomo, nato a Vigata, fu fatto prigioniero dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Complice anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, il giovane decise di restare negli Stati Uniti e di ricostruirsi una vita nel nuovo mondo. Tornato a Vigata, John ha poi scoperto che il suo nome è stato inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra. La richiesta di Zuck è a dir poco particolare, ma Montalbano prende a cuore la sua curiosa vicenda e deciderà di dargli una mano. Le sorprese però non finiscono qui.

Dalla prossima settimana, la fiction tornerà ad occupare la serata del martedì.