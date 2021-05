Risulta ancora in circolazione il messaggio ING Direct relativo alla carta bloccata, in relazione ad una truffa che appare ormai intramontabile qui in Italia. Un problema, se pensiamo al fatto che in tanti non abbiano dimestichezza con questi SMS e che, di conseguenza, sia costantemente dietro l’angolo la prospettiva di vedere un conto prosciugato a causa di hacker. Si tratta, infatti, di testi che contengono sempre un link, dove in teoria dovrebbe concretizzarsi la truffa in questione.

Come riconoscere la truffa del messaggio ING Direct con carta bloccata

In passato ci è già capitato di parlare di questo brand, ma per problematiche di natura tecnica, come forse ricorderete tramite un nostro articolo a tema. Ora bisogna fare molta attenzione al messaggio ING Direct che, in realtà, non arriva dall’azienda. La conferma l’abbiamo avuta poco meno di due settimane con un post pubblicato direttamente dallo staff che si occupa della pagina Facebook, invitando tutti a tenere gli occhi aperti per questa fake news che mira a prosciugare i conti delle persone. Qui di seguito, il feedback per chi ci casca:

“Ciao per verificare se possiamo fornirti supporto tramite questo canale, ti invitiamo a proseguire la conversazione tramite messaggio privato fornendoci maggiori dettagli. Ignora pure l’assistente virtuale e clicca su Invia ad agente dopo aver digitato il tuo messaggio“.

Dunque, nel caso in cui siate cascati nella truffa del messaggio ING Direct per carta bloccata, il consiglio è di allertare immediatamente la Polizia Postale, ma anche di contattare via social proprio ING Direct. In questo modo, otterrete riscontri ufficiali per procedere in modo corretto. Solo così, infatti, potrete limitare i danno dopo aver vissuto un’esperienza sgradevole coi soliti truffatori. Anche a voi è capitato di ricevere il messaggio in questione? Fateci sapere qui di seguito.