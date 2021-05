Giornata importante per quanto riguarda il 730 precompilato 2021, considerando il fatto che da oggi 10 maggio è possibile compilare il documento messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Una data calda, che a conti fatti ci dà una chiave di lettura alternativa rispetto ai problemi che abbiamo preso in esame poche ore fa al momento dell’accesso al sito. Nessun attacco hacker, dunque, contrariamente a quanto ipotizzato da qualcuno, ma semplicemente un numero di accessi contemporanei tali da mettere in crisi i server.

Problemi e precisazioni sul 730 precompilato 2021 con Agenzia delle Entrate

Dunque, bisogna partire dal presupposto che i problemi relativi al sito dell’Agenzia delle Entrate di questo lunedì abbiano un’origine molto precisa e che, a conti fatti, siano riconducibili alla disponibilità del 730 precompilato 2021. Nel caso in cui doveste essere in grado di entrare, davanti a voi si verranno a configurare tre possibili scenari. Il primo consente agli utenti di presentare la propria dichiarazione così come la trovate impostata all’interno dell’area utente, senza apportare modifiche specifiche al documento.

In alternativa, potrete procedere con alcuni interventi sul 730 precompilato 2021, inviandolo successivamente all’Agenzia delle Entrate con alcune modifiche. Infine, sarà possibile anche rifiutare del tutto la dichiarazione precompilata. A prescindere dalla direzione presa, secondo le testimonianze che ho avuto modo di raccogliere soprattutto sui social, è altamente probabile che possiate riscontrare dei problemi all’interno del sito. Mi riferisco a rallentamenti significativi, se non addirittura blocco temporaneo della piattaforma.

Detto questo, qualora doveste registrare problemi con l’Agenzia delle Entrate ed il sito ufficiale nessun timore, in quanto sarà possibile inviare il 730 precompilato 2021 a partire dal 19 maggio. Dunque, zero frenesia, in attesa che tutto sia più chiaro e nella speranza che eventuali malfunzionamenti di oggi possano essere superati nel più breve tempo possibile. A voi come sta andando in queste ore?