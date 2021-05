Oggi 10 maggio partono le offerte Amazon Games Week dedicate al mondo delle console, dei videogiochi e di tanti titoli videoludici. Gli amanti del settore possono approfittare di una serie di promozioni interessanti a partire proprio da questo lunedì, con disponibilità immediata alla consegna di quanto presente sul noto store.

La prima proposta da mettere in risalto è il titolo NBA 2K21 per PlayStation 4. Il suo prezzo iniziale di circa 70 euro scende vertiginosamente a 26 euro. Lo stesso titolo, ma per la recentissima PlayStation 5, costa solo poco in più ossia 36 euro. Anche in questo secondo caso, il risparmio è considerevole considerano i 76 euro di costo di listino.

Tra le tante offerte Amazon Games Week, vale di certo la pena approfittare anche del titolo Just Dance 2021 per PlayStation 4. La soluzione ora costa 29.90 euro e non più 60,99 euro. Praticamente lo stesso costo viene applicato anche alla versione del gioco per la PlayStation 5.

Non manca all’appello neanche una specifica promozione per un titolo molto noto e giocato come Grand Theft Auto V nella sua Premium Edition. L’edizione premium in versione italiana per Xbox One e pronta all’acquisto a 23 euro e non supera dunque più il valore standard di 30 euro. Occhio anche a Battlefield V nella sua versione digital per PC subito pronta al download. Il suo costo non supera neanche i 10 euro, anzi è 9,90 euro e non di più. Pure il titolo Star Wars Battlefront II nella sua versione digitale è al suo minimo storico a 7,49 euro.

L’ultima occasione della lista odierna di offerte Amazon Games Week non riguarda un titolo ma la valuta di scambio di Apex Legends. A partire da oggi 10 maggio i giocatori potranno acquistare 2,150 Coins a 19,90. Sono disponibili anche altri pacchetti da prendere in considerazione in base alle proprie esigenze.