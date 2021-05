Dopo sei anni dalla sua improvvisa scomparsa, uno speciale su Pino Daniele lo ricorderà martedì 11 maggio attraverso una rivisitazione dei suoi grandi successi ne L’Ora Solare, il programma televisivo quotidiano condotto da Paola Saluzzi su TV2000, in onda ogni giorno dalle 14.00. Un modo per celebrare l’eredità del bluesman partenopeo, scomparso il 4 gennaio 2015 stroncato da un attacco cardiaco, mentre dalla Maremma cercava di raggiungere il suo cardiochirurgo a Roma. Poco più di due mesi dopo avrebbe compiuto 60 anni.

Ospiti in studio per questa puntata speciale su Pino Daniele sono i musicisti del progetto Pino Daniele Opera, artisti che hanno collaborato all’album prodotto da Jonathan Goldsmith, un tributo composto da 12 grandi successi del cantautore partenopeo rivisitati in chiave cameristica dal maestro Paolo Raffone (collaboratore storico di Pino Daniele) e suonati da alcuni musicisti che hanno incrociato la carriera del geniale cantautore, come Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Roberto Giangrande, Valentina Crimaldi, Donatella Brighel e giovani musicisti napoletani di grande talento. A prestare la voce all’interpretazione dei successi indimenticabili di Pino Daniele per l’intero progetto è il giovane musicista e cantante Michele Simonelli.

L’amicizia che ha legato per anni Pino Daniele e Paolo Raffone e la loro lunga collaborazione sono alla base di questo pregiato progetto musicale: un modo per ripercorrere la vita artistica del Lazzaro Felice, dagli anni della formazione fino alla pubblicazione dei primi dischi e al grande successo nazionale e internazionale. Un omaggio ad una carriera unica, che ha definito un genere tutto suo: dal debutto nel 1977 col primo album Terra Mia, già manifesto completo della sua poetica, alla consacrazione presso il grande pubblico con Nero a Metà, come lo stesso Pino Daniele amava definirsi, fino ad un album dal più marcato impegno sociale come Vai mo‘, titoli che hanno dato la spinta vitale al movimento musicale del Newpolitan Power. E poi i celeberrimi Yes I Know My Way, Medina, Iguana Cafè. Un percorso artistico che ha inglobato il blues, il rock, la musica leggera e il jazz, la canzone d’autore popolare e la tradizione napoletana.

Lo speciale su Pino Daniele in onda su TV2000 l’11 maggio dalle 14.00 sarà arricchito da alcuni collegamenti dalla sua Napoli, curati dal giornalista, scrittore e collaboratore di OptiMagazine Michelangelo Iossa: è del 2015 il suo prezioso volume, firmato con Carmine Aymone e con il fotografo Dino Borelli, intitolato Napule è… i luoghi di Pino Daniele, pubblicato da Rogiosi Editore, 80 pagine di aneddoti, episodi, immagini che legano il musicista alla sua città, spesso poco conosciuti al grande pubblico. Michelangelo Iossa accompagnerà gli spettatori di TV2000 alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la vita di Pino Daniele e ispirato la sua musica, tra le strade, le piazze e i vicoli partenopei evocati in modo così vivido nelle sue canzoni, luoghi che sono stati linfa vitale per la sua creatività.

L’appuntamento con lo speciale su Pino Daniele ne L’Ora Solare è per martedì 11 maggio su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, disponibile anche su SKY al canale 157 e su TivùSat al canale 18).