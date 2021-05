La serie Sky Domina racconterà il potere nella Roma Imperiale attraverso gli occhi di una donna che ha plasmato un’epoca: Livia Drusilla. A vestire i panni della terza moglie di Ottaviano c’è l’attrice Kasia Smutniak; lei insieme al cast, la regista Claire McCarthy e il creatore e sceneggiatore Simon Burke hanno presentato in anteprima la serie, al via su Sky Atlantic dal 14 maggio con tutti gli episodi.

Kasia Smutniak ha parlato dell’importanza di portare in scena storie di donne forti che però hanno lasciato un enorme impatto. Il tutto viene narrato dal punto di vista femminile, che è una cosa assolutamente inedita. Per scriverla, Burke ha attinto a molto materiale storico al fine di rendere la storia quanto più vicina ai fatti realmente accaduti.

La serie Sky Domina arriva in un momento cruciale in cui le donne in tutto il mondo stanno ancora lottando per i loro diritti. Come spiega l’attrice in conferenza stampa, Domina non è solo la storia di Livia, ma di tutte le donne dell’epoca romana, un periodo in cui a loro non erano concesse libertà, e l’unico scopo era solo quello di fare figli.

Quando oggi parliamo dei diritti di voto, in alcune parti del mondo ancora siamo indietro anni luce. Duemila anni fa certi passaggi sono stati fatti da Livia Drusilla. Forse lei era la prima vera femminista che ha creato leggi per le donne che potevano ereditare proprietà – e prima veniva loro negato. Erano usate come oggetti di riproduzione. Le donne che guarderanno questa serie riconosceranno molte cose.

La serie Domina non racconta solo di donne che fanno la differenza e lottano per affermarsi. È soprattutto un racconto “di un’epoca violenta e crudele”, continua la Smutniak, di cui conosciamo solo la sua “sfarzosità. Ci sembra la cosa più accattivante con il suo Colosseo, i gladiatori, perché è stata raccontata più volte al cinema”.

Ma quante donne dell’epoca antica conosciamo realmente? “Forse la più famosa è Cleopatra”, spiega l’attrice. “Su Livia si sa poco o niente perché è stata cancellata dalla sua epoca. Credo che l’intento di questa serie sia quello di riportare il mito alla luce.”

La narrazione dal punto di vista femminile, molto presente nella serie, è stato fondamentale poiché “gli storici dell’epoca erano tutti uomini.” In Domina ogni cosa è lecita: è una storia di la lotta al potere per la sopravvivenza.