Stando ad alcune recenti notizie riportate da ‘letsgodigital.org‘, pare che Samsung, tra non molto, sarebbe in procinto di lanciare dispositivi di prossima generazione, anche pieghevoli, molto più durevoli grazie all’utilizzo della tecnologia Armor Frame. Oltre a questo marchio rilasciato da Samsung Electronics e probabilmente diretto ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, adesso l’azienda sudcoreana starebbe lavorando a qualcosa di molto simile ed in grado di ampliare i display dei suoi futuri dispositivi. Questa nuova tecnologia, che interesserà non solo gli smartphone, ma anche gli smartwatch futuri (forse come il noto Galaxy Watch 4), è stata presentata con il nome di Samsung Pro-Shield, depositata lo scorso 27 aprile 2021 presso il Regno Unito Intellectual Property Office.

Come illustrato nei recenti rendering disegnati da Sarang Sheth, questi dispositivi probabilmente sfoggeranno un ulteriore strato del telaio così da rendersi più robusti e resistenti ai graffi ed alle cadute. Potrebbe quindi trattarsi di una sorta di antagonista di Ceramic Shield, introdotto da Apple ai tempi della serie iPhone 12. In maniera sorprendente, questa volta, viene nominata anche la categoria degli smartwatch. È possibile, dunque, che Samsung voglia applicare la tecnologia del telaio che è in fase di sviluppo anche per quanto riguarda la sua gamma di dispositivi indossabili.

A quanto pare, l’azienda sudcoreana annuncerà un nuovo smartwatch nella seconda metà del 2021, probabilmente il Samsung Galaxy Watch 4, che dovrebbe essere il primo smartwatch del marchio a funzionare su Google Wear OS, invece di Tizen OS. Samsung sembra voler prestare una più elevata attenzione alla durata dei suoi smartphone pieghevoli, così come degli smartwatch. Lo scorso anno, l’azienda aveva adottato per la prima volta la tecnologia UTG, ovvero l’applicazione di uno strato di vetro ultrasottile in grado di coprire lo schermo rendendolo extra-resistente ai graffi. Questa volta, però, l’intenzione è quella di adattare e migliorare l’intero telaio.