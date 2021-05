La Juventus è sotto choc. Pirlo è sotto accusa. Per la prima volta da tempi immemori, i nove volte consecutive campioni d’Italia sono fuori dalla Champions League. Ed il condottiero Pirlo è ritronato come un pugile messo all’angolo da un rivale scatenato.

Pirlo ha vanificato in pochi mesi da allenatore una gloria sportiva conquistata in decenni di fulgida carriera. Da calciatore Pirlo è stato tra i più forti della sua generazione e di ogni tempo. Un atleta straordinario per senso tattico, destrezza, tempismo, eleganza del gesto. Quando Pirlo toccava palla anche il più incallito degli avversari non poteva che fermarsi ad applaudire.

Con molta umiltà, Pirlo aveva cominciato una carriera d’allenatore. La Juventus gli aveva assegnato la guida della formazone Under 23. Un laboratorio sperimentale per coltivare nuovi talenti ma al tempo stesso farlo crescere per assegnargli a tempo debito la panchina della prima squadra.

Il burrascoso divorzio con Sarri, reo come Allegri di aver vinto “solo”lo Scudetto, ha indotto Agnelli a puntare su Pirlo e lo sventurato campione del mondo a rispondere positivamente al comando. E’ stato un disastro, una Caporetto sportiva, una stagione di tormenti per l’assenza di risultati, le tensioni interne, la valanga di debiti, il flop SuperLeague. Pirlo si è trovato nella bufera: ha perso lo scudetto, è uscito agli Ottavi di Champions ( come da tradizione nell’ultimo triennio bianconero) ed adesso rischia di lasciare fuori la Juventus dalla Champions.

I bianconeri sono costretti ad inseguire Atalanta, Milan e Napoli guidato da un altro ex Campione del Mondo Rino Gattuso. Sono team che appaiono decisamente in condizioni migliori. Saranno tre partite essenziali per il futuro della Juventus; non solo tecnico ma anche economico. Certo Pirlo non è l’unico colpevole. Paga gli errori della dirigenza nell’allestire la squadra ma ci ha anche messo del suo nella gestione di un gruppo di grande valore tecnico mai capace di esprimere il proprio potenziale al meglio. A cominciare da Cristiano Ronaldo.