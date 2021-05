Joel Pimentel ha lasciato i CNCO: l’annuncio è avvenuto sui social. Il gruppo, composto da 5 elementi, ne perde uno che non verrà sostituito. I CNCO restano quindi ufficialmente in 4 e in 4 proseguiranno il percorso nel mondo della musica.

Dopo 5 anni e mezzo di indimenticabili successi, Joel Pimentel ha lasciato i CNCO. Non verrà sostituito.

“Siamo tristi di dovervi annunciare che dopo cinque anni e mezzo indimenticabili che ci hanno cambiato la vita, venerdì 14 maggio sarà l’ultimo giorno in cui Joel sarà membro dei CNCO”, scrive il gruppo sui social nel rivolgersi ai fan.

Nessun rancore da parte del gruppo, che continuerà a sostenere Joel nel suo nuovo capitolo discografico. Da ciò che si intuisce, infatti, sembra che sia determinato ad intraprendere la carriera solista ma rimarrà sempre parte della famiglia dei CNCO.

“Vogliamo che sappiate che Joel cercherà nuove opportunità ma noi siamo e resteremo sempre fratelli. Lo sosteniamo nel prossimo capitolo della sua vita e rimarrà sempre, cosa più importante, parte della nostra famiglia”, scrivono.

Con l’addio ufficiale di Joel Pimentel, i CNCO restano in 4 ovvero: Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez e Zabdiel De Jesús. Ringrraziano i fan per il continuo supporto, nella consapevolezza che questo addio sarà difficile da accettare per i fan.

La band parla di una nuova era, sicuramente diversa dalla precedente ma non per questo meno entusiasmante.

“Siete voi che ci fate andare avanti ed è grazie a voi che continueremo a farlo, uniti come non mai”, scrivono. Ma prima della separazione ufficiale, un ultimo regalo ai supporters, un’ultima esibizione tutti insieme. Venerdì canteranno insieme per un’ultima volta in occasione di un concerto finale in livestream mondiale.

Le parole di Joel Pimentel nell’annunciare sui social il suo addio al gruppo dei CNCO: