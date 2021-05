L’appuntamento per l’aggiornamento WhatsApp ai nuovi termini di servizio del prossimo 15 maggio è ad un passo. Per chi ha intenzione di non accettare le rinnovate condizioni o per chi è ancora indubbio sul da farsi, la domanda imperante è la seguente: cosa succederà dopo dopo la data fatidica? Si verrà immediatamente estromessi dal servizio oppure no?

Va subito chiarito che nessuno vedrà subito i propri account cancellati e neanche perderà la funzionalità di WhatsApp dopo la giornata del 15 maggio a causa della non accettazione dell’aggiornamento. La notifica di avviso dell’update che in molti stanno visualizzando proprio in questi giorni diventerà piuttosto persistente. Solo quando quest’ultima non sarà in pratica più rimovibile (e questo nel giro di qualche settimana e grosso modo a giugno), proprio alcune funzioni del servizio di messaggistica saranno inibite. La tempistica varierà da utente ad utente e dunque non è possibile fornire delle indicazioni più precise.

Nella fase già indicata, progressivamente, non sarà più possibile accedere all’elenco di chat ma, al contrario, rispondere a chiamate e videochiamate. Solo dopo ulteriori settimane di limitazioni, ecco che infine non si potranno ricevere chiamate e notifiche WhatsApp e naturalmente neanche inviare messaggi. Prima che questo avvenga, si potrà sempre scaricare la cronologia delle proprie conversazioni e dunque effettuare un backup di dati potenzialmente utili per il futuro.

L’aggiornamento WhatsApp tanto chiacchierato da inizio 2021, va ricordato, comporterà una novità molto dibattuta: chi accetterà le nuove condizioni e ha un account Facebook potrà visualizzare degli annunci sul social più personalizzati, in pratica “studiati” sulla base degli interessi personali. In pratica gli account business riusciranno a proporre annunci più pertinenti e di certo otterranno maggiori ricavi dalle loro campagna. Naturalmente questo particolare aspetto non è andato giù a molti utenti che potrebbero essere pronti ad abbandonare WhatsApp per questo motivo.