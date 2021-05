Ci sono nuovi spunti che dobbiamo prendere in esame oggi 10 maggio, a proposito di un evento molto atteso in Italia come Amazon Prime Day 2021. Dopo aver riportato alcune dichiarazioni dei vertici aziendali a proposito della data di lancio dell’evento, come avrete notato con l’articolo del mese scorso, ci sono nuovi segnali da prendere in esame. Le offerte da parte del noto store, infatti, sono più vicine di quanto si possa immaginare ed ora abbiamo ulteriori aggiornamenti per i nostri lettori.

Cosa sappiamo sulla data di Amazon Prime Day 2021 in Italia

Partiamo da un presupposto fondamentale. L’evento di Amazon Prime Day 2021 in Italia non ha ancora una data ufficiale, ma ormai non ci sono più dubbi sul fatto che le promozioni arriveranno durante il mese di giugno. In queste ore, secondo quanto ho avuto modo di apprendere in mattinata, c’è stato il lancio della versione italiana del sito. Solitamente, questo step viene fatto circa un mese prima rispetto al lancio delle offerte e dello stesso evento, a testimonianza del fatto che ormai il più sia stato fatto.

Dunque, ci stiamo avvicinando a grandi passi ad un appuntamento importante, messo seriamente in discussione dal Covid lo scorso anno. Considerando anche le difficoltà economiche che stiamo vivendo, è chiaro che allo stato attuale un appuntamento come Amazon Prime Day 2021 possa fare davvero la differenza per il pubblico italiano. La speranza, come sempre avviene in questi casi, è che si possano sfruttare offerte che meritino per davvero, in linea con le proprie esigenze del momento.

Inutile dire che vi garantiremo massima copertura con Amazon Prime Day 2021, riportandovi in tempo reale notizie, aggiornamenti ed offerte appena arriveranno segnali concreti dal market in questione. Cosa vi aspettate quest’anno? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo in attesa delle prossime mosse.