Il turno infrasettimanale della 36esima giornata del campionato di Serie A avrà inizio domani, martedì 11 maggio, con l’attesissimo match che varrà un posto in Champions League per la compagina azzurra: Napoli-Udinese alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, le probabili formazioni sembrano non lasciar dubbi, soprattutto per quanto riguarda la formazione partenopea, in campo probabilmente con 3 novità. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici.

Qui Napoli – Gli azzurri guidati da mister Gennaro Gattuso sono reduci da una bella vittoria contro lo Spezia, battuto in casa con il punteggio di 4-1. Contro l’ostica Udinese il tecnico calabrese avrebbe già deciso l’undici titolare con tre novità: per quanto riguarda l’attacco il messicano Lozano (a segno a La Spezia) potrebbe giocare titolare facendo rifiatare un po’ Politano. In difesa sulla via del ritorno dal 1’ Mario Rui al posto di Hysaj, che nelle ultime partite ha fatto bene sulla corsia sinistra. L’altra novità potrebbe essere anche il rientro tra i pali di Ospina (recuperato dall’infortunio), anche se sarà difficile sostituire un Meret così in forma. In mediana, invece, la coppia Demme-Ruiz non si tocca. Attualmente i partenopei occupano la terza posizione in classifica, a quota 70 punti.

Qui Udinese – La compagine ospite guidata da Luca Gotti proviene da un pareggio interno per 1-1 contro il Bologna. In vista della difficile trasferta di Napoli, i friulani potranno godersi un finale di stagione tranquillo, malgrado abbia ancora bisogno di un punto per raggiungere la salvezza matematicamente. Il tecnico domani sera potrebbe optare anche per un turnover, assenze permettendo. Ad oggi, l’Udinese occupa l’undicesimo posto in classifica a quota 40 punti.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All.: Gotti