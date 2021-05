Dopo aver rilasciato la serie dei Samsung Galaxy S21 qualche mese fa, la società sudcoreana è pronta a presentare tre nuovi smartphone di fascia alta nella seconda metà del 2021. Si tratta dei Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, che, come riportato da ‘SamMobile‘, potrebbero arrivare sul mercato per la fine di agosto (ci sono ancora degli accordi in corso con alcuni operatori di telefonia mobile locali), uno o due mesi prima del lancio del Galaxy Z Fold 2 e del Galaxy S20 FE (il primo è stato lanciato a settembre 2020, mentre il secondo ad ottobre, un mese dopo).

Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe avere un prezzo di circa 630 dollari in Corea del Sud, un’altra notizia che mancava. I tre device sono stati progettati per colmare il vuoto creato dalla soppressione della serie Note. Vale la pena ricordare che Samsung è stato il più grande marchio di smartphone al mondo nel Q1 2021, vendendo 77 milioni di unità durante tutto il trimestre. Tornando ai telefoni di cui sopra, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe montare uno schermo SuperAMOLED da 120Hz, il processore Exynos 2100/Snapdragon 888, 8GB di RAM, 128/256GB di storage interno ed una batteria da 4500mAh.

Il Galaxy Z Fold 3 presenterà una frequenza di aggiornamento a 120Hz per entrambi gli schermi, potrebbe essere dotato di una tripla fotocamera, integrare il supporto alla SPen, una batteria da 4400mAh ed una certificazione IP. Il Galaxy Z Flip 3 dovrebbe avere uno schermo più grande da 1.83 pollici, essere spinto dallo Snapdragon 888 con 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, una configurazione di fotocamera doppia sul davanti, uno schermo interno a 120Hz con UTG ed una classificazione IP. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 3300mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W.