Benji su Instagram confessa di aver avuto problemi con l’alcol ma sono ormai trascorsi 128 giorni da quando non lo tocca più. Era il 1° giorno del nuovo anno quando Benji Mascolo ha fatto una promessa a se stesso: quella di non toccare più neanche un goccio e di essere completamente sobrio per tutto il 2021.

“L’1 Gennaio ho fatto un patto con me stesso: essere completamente sobrio per un anno”, racconta. Anticipa: “Non penso esista un modo di vivere “giusto” e uno “sbagliato”, e non è mia intenzione dire agli altri cosa fare nel loro percorso”.



Per Benji Mascolo si è trattato di una scelta personale e consapevole e ha intenzione di rispettarla anche se ammette che rinunciare all’alcol non è così facile, dal calice di vino con gli amici alla sbronza.



“È stata una scelta personale, né suggerita né imposta, e proprio per questo sono pronto a rispettarla.

Rinunciare all’alcol non è facile, dal calice di vino con la ragazza alla sbronza con gli amici, bere spesso aiuta ad abbattere inibizioni e insicurezze”, le sue parole.



Benji su Instagram ricorda le conseguenze dovute ad un bicchiere di troppo: “Dopo un bicchiere di troppo ho fatto esperienze memorabili, ma anche tante cazzate, scelte sbagliate ed errori di cui mi pento”.



Poi spiega di aver usato spesso l’alcol per tamponare le sue ferite.



“Ho usato l’alcol come cerotto per le mie ferite, come scusa per abdicare responsabilità o scorciatoia per raggiungere il nirvana, e forse per questo privarmene completamente mi fa sentire nudo, senza armatura e spada per affrontare il mondo. Sono solo al 128esimo giorno e ho ancora una lunga strada davanti, a volte mi sento sulla luna e altre una merda, ma alla fine penso che l’unico modo per trovare se stessi sia affrontare i propri demoni e combatterli a mani nude”.