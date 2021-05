Il viaggio alla scoperta di Ghettolimpo continua: Klan sarà il nuovo singolo di Mahmood, terzo estratto dalla seconda opera discografica dell’artista milanese dopo Inuyasha e Zero.

Alessandro Mahmoud pubblicherà il nuovo disco l’11 giugno 2021. Il progetto è strutturato come un videogioco nel quale bisogna sbloccare livelli e personaggi. I livelli sono i brani, che l’artista di Soldi sblocca insieme ai suoi fan fornendo il codice segreto da utilizzare sul sito ufficiale. In questo modo è possibile accedere al testo del nuovo singolo di Mahmood in uscita.

Ghettolimpo, come il titolo suggerisce, è un concept album che parla di dei ed eroi, ma non si tratta di creature che fanno parte della trascendenza. Gli eroi, gli dei di Mahmood sono personaggi della strada che lottano per gli ultimi. Lo abbiamo appreso soprattutto con Zero che è stata inserita nell’omonima serie Netflix che racconta, appunto, le avventure di un supereroe contemporaneo.

Il viaggio attraverso i personaggi del disco si svolge nel contesto dell’attualità, dimensione alla quale spesso Mahmood si è affacciato, specie negli ultimi tempi. Nel dibattito sul ddl Zan, per esempio, ha espresso il suo appoggio al disegno di legge sull’omotransfobia. Il nuovo singolo di Mahmood sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital stores da venerdì 14 maggio 2021.

Prima di annunciare Klan Alessandro ha postato una foto che lo mostra senza veli allo specchio, una scelta audace che molti fan hanno apprezzato.

Ghettolimpo arriva due anni dopo Gioventù Bruciata (2019), il disco con la fortunata Soldi vincitrice del Festival di Sanremo 2019 e che ha esteso la popolarità del cantautore milanese a tutto il territorio nazionale, al di là dei confini del rap e dell’r’n’b. Oggi Mahmood è uno degli artisti pop di riferimento e negli anni ha firmato brani per altri interpreti, come nel caso di Andromeda di Elodie.