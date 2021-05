I 5 più grandi successi degli U2 ci mostrano una band in continua evoluzione. Nata negli anni in cui esplodeva la rivoluzione post punk – e il primo disco Boy ne è fortemente influenzato – oggi la band di Bono Vox e The Edge è un punto di riferimento in termini di attivismo, rock d’autore e filantropia. Nei loro dischi raccontano la guerra, gli ultimi e l’amore, inevitabilmente.

Sunday Bloody Sunday (1983)

I colpi di rullante di Larry Mullen arrivano come tante esplosioni di fucile. Bono Vox ha scritto il testo per raccontare la Domenica di sangue del 30 gennaio 1972, quando nella città nordirlandese di Derry le guardie armate del Regno Uniti spararono contro i manifestanti. 14 ragazzi morirono in quella tragedia, per questo gli U2 propongono una canzone che parla di fratellanza e pace: “Tonight we can be as one, tonight“.

U2 / War 1 - Sunday Bloody Sunday

2 - Seconds

New Year’s Day (1983)

Di New Year’s Day restano impressi il giro di basso di Adam Clayton e il pianoforte picchiettato di The Edge. In questo brano, contenuto in War (1983), Bono Vox si ispira al movimento polacco Solidarność dopo aver accantonato l’idea di scrivere una canzone d’amore per la moglie Ali Hewson.

With Or Without You (1987)

With Or Without You è probabilmente la ballata più celebre degli U2, divenuta famosa per essere anticonvenzionale: nessun pianoforte né archi, solo tanta tensione rock per accompagnare il testo. Ancora oggi esistono due scuole di pensiero: da una parte si sostiene che si tratti di una canzone d’amore, dall’altra una riflessione sulla religione.

One (1992)

Capolavoro contenuto in Achtung Baby (1993), One è il racconto elegante dei dissapori nella vita amorosa ed è ancora oggi una delle ballate più importanti degli anni ’90.

Beautiful Day (2000)

Ottimismo e rock nel vecchio stile. Beautiful Day è la canzone per eccellenza della band irlandese e per questo non può mancare tra i più grandi successi degli U2.