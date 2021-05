Ci sono conferme sul fatto che si riscontrino problemi PostePay in fase di login oggi 10 maggio. Una situazione che a conti fatti sembra ricordare molto quella che abbiamo vissuto poco meno di tre mesi fa, come vi abbiamo riportato a suo tempo con un articolo specifico. Anche in quel particolare contesto, infatti, l’anomalia si verificava una volta inserito il proprio codice di accesso tramite l’apposita app. Va detto che, solitamente, anomalie del genere vengono risolte dai tecnici in un arco temporale molto ristretto.

Come vengono a galla i problemi PostePay in fase di login il 10 maggio

Quali sono i segnali che confermano problemi PostePay in fase di login oggi 10 maggio? Ho testato l’app pochi minuti fa e posso confermarvi che durante l’accesso appaia un messaggio di errore. Dunque, l’anomalia non viene a galla con determinate operazioni, come la ricarica di una carta, ma più semplicemente quando si tenta l’accesso. Nel momento in cui pubblico l’articolo, non ci sono ancora annunci da parte dello staff, sperando comunque che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Allo stato attuale, il numero di segnalazioni che emergono dal sito di Down Detector non sono tali da indurmi a parlare di vero e proprio down. Tuttavia, il fatto che il sottoscritto stia effettivamente riscontrando problemi PostePay evidenzia che il disservizio potrebbe non essere così isolato come si pensi. Staremo a vedere se ci saranno comunicazioni ufficiali da parte dei tecnici, in attesa di capire se il tutto verrà risolto o meno nel giro di pochi minuti. A voi come vanno le cose? Fateci sapere qui di seguito.

Aggiornamento ore 10:08. Personalmente, continuo a riscontrare problemi PostePay con il login, mentre le segnalazioni su down detector salgono lentamente con il trascorrere dei minuti.