Per una disponibilità PS5 che soddisfi del tutto la domanda dei tanti gamer fan della console la strada è tutta in salita. Non solo in questo 2021continuerà ad esserci penuria della soluzione ma anche nel 2022 le cose non cambieranno poi così tanto, con sommo rammarico di tanti potenziali acquirenti. Quanto appena affermato non è riconducibile a indiscrezioni esterne al colosso nipponico, semmai ad alcune dichiarazioni di responsabili d’azienda.

Sebbene abbia venduto 7,8 milioni di unità di PlayStation 5 al 31 marzo, sono in tanti (anzi in troppi) a secco della console. Entro la fine dell’anno in corso la previsione è quella di giungere a quota 14,8 milioni di unità piazzate sul mercato. Un numero fin troppo esiguo e che scatenerà di certo l’ormai consueta penuria di scorte soprattutto nel periodo pre-natalizio in cui i regali hi-tech sono sempre i più gettonati, figuriamoci la console tanto agognata.

Proprio il Chief Financial Officer di Sony, Hiroki Totoki, ha appena detto la sua sulla disponibilità PS5 addirittura per il 2022. Per quanto si stia provvedendo ad aumentare la produzione delle componenti per il dispositivo da gaming, non si riuscirà a stabilizzare la domanda del mercato, le richieste di acquisto saranno ancora inferiori rispetto a quanto presente nei magazzini. Per ovviare al problema, tra le tante soluzioni c’è anche quella che prevede la futura produzione di un remake della console con nuovo chip maggiormente disponibile ma anche in questo caso, i primi effetti positivi potremmo coglierli solo nel 2023.

Non resterà altro da fare che accontentarsi di slot di vendita saltuari della soluzione per il gaming ancora per molti mesi. La disponibilità PS5 continuerà a legarsi a click day su Mediaworld come da GamStop come altrove per tutta la fine del 2021 e ancora oltre secondo le ultime dichiarazioni e bisognerà armarsi di tanta pazienza.