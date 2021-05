Tra i temi caldi del momento, razzi cinesi pronti a sfiorare l’Italia, il DDL Zan che continua a far discutere e la questione coprifuoco, ecco che spunta un evergreen: Barbara d’Urso in tv. Ormai chi la segue sa bene che ci sono i detrattori che vorrebbero la conduttrice al bando, gli stessi che, dopo aver gioito per la chiusura anticipata di Live Non è la d’Urso, erano pronti a fare lo stesso con Domenica Live.

Proprio noi di OptiMagazine in tempi non sospetti vi avevamo parlato della possibile chiusura anticipa dei suoi programmi pomeridiani, Pomeriggio 5 compreso, perché nei palinsesti estivi di Canale5, in vigore già dalla fine di questo mese, non era contemplata la presenza di Barbara d’Urso. In questi giorni diversi addetti ai lavori hanno parlato di questo e anche della possibilità che il pomeriggio della domenica finisce nelle mani di un’altra conduttrice (si era fatto anche il nome di Lorella Cuccarini) e così è stata la diretta interessata a intervenire.

In diretta a Pomeriggio5, Barbara D’Urso si è lasciata andare ad una risposta abbastanza furba riguardo a Domenica Live. La conduttrice non ha confermato e né smentito la chiusura anticipa del suo programma ma ha voluto sottolineare come il suo progetto sia ancora ‘vegetissimo’ e tornerà per altre puntate. In particolare, ha chiarito:

“È il quattordicesimo 7 maggio che passo insieme a voi. Domenica avrò 24 anni e due giorni… una cosa incredibile! Grazie dell’amore che avete dimostrato anche ieri. Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Esiste in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime”.

Alla fine della puntata, ha poi ribadito il concetto: “Vi aspetto con la nostra amatissima Domenica Live che è lì forte e molto stabile, ve lo assicuro. Così come stabili siamo tutti noi. E vi saluto col cuore”. In questo modo Barbara d’Urso non solo ha confermato che nella prossima stagione i suoi programmi torneranno ma che anche lei non andrà da nessuna parte smentendo le voci di un suo possibile passaggio a Sky o simili. Rimane il fatto che la programmazione, per quello che la riguarda, è ormai agli sgoccioli, volente o nolente.