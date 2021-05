La miniserie di Gianluca Maria Tavarelli Chiamami Ancora Amore, in onda in tre serate su Rai1, giunge al giro di boa con la seconda puntata del 10 maggio, in cui la guerra tra gli ex Anna ed Enrico (Greta Scarano e Simone Liberati) per l’affidamento del figlio diventa uno scontro frontale senza esclusione di colpi.

Il terzo episodio di Chiamami Ancora Amore prende le mosse dal finale del secondo, con la rivelazione che Enrico ha filmato sua moglie nei primi mesi di vita del bambino, attraverso telecamere nascoste in casa, perché evidentemente non abbastanza fiducioso nelle sue capacità di prendersi cura del figlio. Ora quelle registrazioni, in cui la donna scuote il piccolo Pietro e lo lascia solo nel passeggino mentre si allontana da casa, sono la sua arma per dimostrare all’assistente sociale Rosa (Claudia Pandolfi) l’inadeguatezza dell’ex moglie come madre e chiedere così l’affidamento esclusivo di Pietro.

Una curiosità: questo dettaglio delle telecamere nascoste nella sceneggiatura di Chiamami Ancora Amore è l’idea di fondo che ha dato vita alla serie. L’autore Giacomo Bendotti ha raccontato di un pensiero fugace avuto nei primi mesi di vita di sua figlia, quello di spiare era il comportamento della sua compagna per capire se fosse una mamma in grado di giocare con la bambina. Un’idea “di cui mi vergognai un attimo dopo“, evidente conseguenza “della difficoltà che stavamo vivendo, sopraffatti dalla stanchezza, dalla mancanza di sonno, dalle insicurezze di entrambi“. Di qui l’intuizione di scrivere una serie che indagasse lo sconquasso che la genitorialità implica in una coppia, anche molto innamorata, obbligata suo malgrado dopo la nascita di un figlio a rifondare il patto amoroso su nuove basi o a distruggerlo completamente (qui la nostra recensione).

Ecco la trama del terzo episodio di Chiamami Ancora Amore, intitolato La Mela, in onda il 10 maggio in prima serata su Rai1.

L’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità di cura della madre. A obbligarla a questa mossa sono le accuse rivolte da Enrico ad Anna e le prove che lui ha raccolto per dimostrare il comportamento della moglie all’epoca. Rosa Puglisi interroga prima il pediatra del bambino e poi tutte le figure che possono restituirle uno sguardo su quel periodo. Infine decide di affrontare direttamente Anna. Solo dal confronto con lei saprà riconoscere se si tratta di una buona madre…

Nel quarto episodio di Chiamami Ancora Amore, dal titolo Il Secondo, c’è un ribaltamento di fronte: la reazione di Anna non tarda ad arrivare e sarà lei ad accusare Enrico di essere un cattivo padre, in un conflitto che non esclude nessun tipo di arma ed offesa reciproca.

Enrico passa da accusatore ad accusato. L’assistente sociale si accorge di alcuni episodi sospetti nel passato del figlio. Rosa Puglisi raccoglie la testimonianza dell’allenatore della scuola calcio di Pietro…

Chiamami Ancora Amore terminerà lunedì 17 maggio con la terza ed ultima puntata. La serie è disponibile anche su Raiplay.