GRAZIA DI MICHELE da tempo offre opportunità di esibirsi a tante nuove cantautrici nelle manifestazioni che organizza. In due occasioni abbiamo anche trasformato il Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un BARONE ROSA, invitando solo cantautrici. Di recente Grazia, unendosi in trio a ROSSANA CASALE e MARIELLA NAVA, ha incrementato questo impegno nei confronti di ragazze che fanno musica. Così mi sono offerto di ospitarne qualcuna in una diretta del mio WE HAVE A DREAM. Qualcuna?!? Ogni settimana ce ne sono di nuove, e tutte bravissime.

In questi due video, le dirette integrali con ELEONORA BIANCHINI e BRIGIDA CACCIATORE

Ed ecco le loro due bio che mi hanno mandato:

ELEONORA BIANCHINI

Eleonora Bianchini nasce in Umbria, a Gualdo Tadino, e sin dall’età di nove anni si immerge da subito nella musica iniziando a studiare pianoforte. Nella medesima città frequenta il Conservatorio di Musica di Morlacchi dal 1999 al 2003. Dopo aver partecipato a Umbria Jazz Clinics nell’estate del 2002, vince una borsa di studio per frequentare il prestigioso “Berklee College of Music ” di Boston.

Dal 2003 al 2011 Eleonora vive tra Boston e New York, e durante questo periodo si fa strada nel campo della musica jazz latina esibendosi in numerosi eventi internazionali e contando importanti collaborazioni con Danilo Perez, Rosa Passos, Oscar Stagnaro, Mark Walker, Jamey Haddad, esibendosi a sua volta su palchi americani importanti (Carnagie Hall, Queens Park e Lincoln Center, ecc.).

Nell’aprile del 2008 pubblica il suo primo album come cantautrice, “Como Un Aguila En Lo Alto”, un progetto in cui riesce a seguire ciò che appassiona fondendo le sue radici culturali con i ritmi e i colori della cultura latinoamericana. Dal 2011 al 2013 Eleonora vive in Ecuador ed insegna canto presso l’Institudo de Musica Contemporanea che è parte dell’Universidad San Francisco di Quito. Nel 2012 realizza il suo secondo progetto musicale “Esperare” iniziato a New York e terminato a Quito.

Dal 2013 Eleonora vive a Roma dove continua la sua attività di compositore, docente e cantante. Nel 2014 ha avviato un prezioso duo in collaborazione con il bassista di fama mondiale Enzo Pietropaoli, realizzando due album “DOS” nel 2014 e “IN SIGHT” nel 2016, prodotti dall’etichetta Fonè Jazz di Giulio Cesare Ricci. A gennaio del 2017 Eleonora ritorna ad esplorare il mondo e vive in India per quattro mesi insegnando Canto Jazz presso la Swarnabhoomi Academy of Music a Chennai.

A Marzo 2018 pubblica il suo terzo album “SURYA” come cantautrice prodotto dall’etichetta Filibusta Records. A settembre 2019 Eleonora torna in India durante il semestre autunnale per unirsi al corpo docente del Global Music Insitute di Delhi come insegnante di canto jazz.

BRIGIDA CACCIATORE

Brigida Cacciatore, nasce a Palermo l’11 settembre 1983. Comincia i suoi studi di pianoforte e violino a 10 anni presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo diventando poi voce solista del Coro delle Voci Bianche. 1994 partecipa a “Bravo Bravissimo” su canale 5 con Mike Bongiorno. Nel 1995 1° posto di “Re per 1^ Notte Bambini “condotto da Gigi Sabani su Italia 1. Nel 1997 prima classificata premio città di Caltanissetta. Nel 2000/01 finali all’“Accademia della Canzone” di Sanremo. Nel 2003 partecipazione nel film °Miracolo a Palermo “ con Maria Grazia Cucinotta, regia di Beppe Cino. Nel 2005 “Amici” di Maria De Filippi.

Dal 2007 corista e solista del VGE del M° Luca Pitteri e partecipa a trasmissioni tv come”Ti lascio una canzone”, “Zelig” e “Io Canto” su canale 5. Nel 2010 esce il suo primo album Brigida. Nel 2018 seconda classificata al festival della canzone d’autore Discanto. Nel 2018 Dal 21 Settembre nelle radio italiane “Da quando tu non ci sei più” ( I miss my baby like a fool ), il nuovo singolo della cantautrice siciliana Brigida (FLAI RECORDS STUDIO)

Dal 2019 giudice di All Together Now Italia su canale 5 con Michelle Hunziker.

