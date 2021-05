Stiamo per entrare nel vivo dello sviluppo di HarmonyOS 2.0, considerando il fatto che alcuni device Huawei sono ormai pronti a testare sul campo un aggiornamento cruciale per il produttore cinese. Nella giornata di ieri, anche sulle nostre pagine, abbiamo provato a dare spazio ai dispositivi Honor che tra non molto dovrebbero fare questo step, ma non bisogna dimenticare quelli concepiti dal colosso asiatico che verranno inclusi solo in un secondo momento. Proviamo a fare il punto della situazione oggi 10 maggio.

I 7 device Huawei che potranno di testare HarmonyOS 2.0 più avanti

Allo stato attuale, quali sono gli smartphone Huawei che avranno la possibilità di provare HarmonyOS più avanti? Alcuni feedback questo lunedì ci arrivano direttamente dal sito Huawei Central, che a conti fatti ci anticipa la lista dopo aver ricordato i top di gamma che, a stretto giro, potranno godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. In particolare, si afferma che Huawei abbia iniziato a reclutare utenti per la seconda fase del programma open beta concepito dagli sviluppatori in ottica HarmonyOS 2.0.

Focus su altri 7 dispositivi, in riferimento ai vari Huawei Nova 6 (TET-AL10) con EMUI 11.0.0.171, Huawei Nova 6 5G (WLZ-AN00) con EMUI 11.0.0.171, senza dimenticare Huawei Nova 7 5G (JEF-AN00 / AN20 / TN00 / TN20) con EMUI 11.0.0.146, Huawei Nova 7 Pro 5G (JEF-AN10 / AN20 / TN10 / TN20) con EMUI 11.0.0.146 e Huawei Nova 8 (ANG-AN00) con EMUI 11.0.0.159. A chiudere il cerchio, troviamo Huawei Nova 8 Pro (BRQ-AN00) con EMUI 11.0.0.153 e Huawei MatePad 10.8 (SCMR-AL09) con EMUI 11.0.0.160.

Inutile dire che quanto emerso oggi non tocca in alcun modo i device Huawei che sono più avanti nello sviluppo di HarmonyOS. Basti pensare ai vari prodotti che fanno parte delle famiglie Huawei Mate 40 e Mate 30, coi quali potremo fare questo passaggio a strettissimo giro. Insomma, ci apprestiamo a vivere un’estate di fuoco sotto questo punto di vista.