Alleviare lo stress con il giardinaggio si può. Una delle poche cose che si è continuata a fare in questo periodo di lockdown o di colore delle Regioni, è sicuramente lavorare la terra. Chi aveva a disposizione un piccolo giardino vicino casa o poco lontano, è riuscito ad evadere da questo anno difficile e uno studio condotto in Norvegia spiega i benefici che ha ottenuto chi ha lavorato la terra e chi lo fa ogni giorno a prescindere dalla pandemia.

In particolare, lo studio ha messo insieme persone a cui era stata diagnosticata la depressione, l’umore basso persistente o il “disturbo bipolare II” facendole dedicata al giardinaggio per sei ore alla settimana coltivando fiori e ortaggi. Dopo tre mesi, la metà dei partecipanti aveva raggiunto un miglioramento misurabile dei sintomi della depressione e il loro amore ha continuato a migliorare anche fino a tre mesi dopo la conclusione del programma.

Questo significa che fare giardinaggio, oltre ad essere una potenziale fonte di prodotti freschi e sani, può alleviare lo stress, mantenere il corpo agile e in forma ma anche migliorare l’umore.

I BENEFICI DEL GIARDINAGGIO PER CORPO E MENTE

Alleviare lo stress con il giardinaggio non è l’unica nota positiva. Lavorare la terra aiuta a migliorare l’umore ma anche a rimanere in forma. A differenza di molte altre attività fisiche o giornaliere, lavorare la terra tiene attive gambe e braccia ma, soprattutto, mette in moto anche il cervello. Alcune ricerche suggeriscono che l’attività fisica associata al giardinaggio può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare demenza del 36%. Il fatto di lavorare all’aperto mantenendo il contatto con l’ambiente aiuta il benessere mentale, stimola l’apprendimento e il problem solving ma anche la consapevolezza sensoriale.

Il giardinaggio aiuta anche a mantenere destrezza e forza nelle mani cercando di battere quelle che sono conseguenze tipiche dell’avanzare dell’età. Grazie all’aiuto degli arnesi tipici del lavoro della terra, si continua ad allenare i muscoli degli arti superiori, anche la mano non dominante, e questo aiuta anche a mantenere il cervello giovane e ben funzionante.

Oltre che per il benessere psicologico e fisico, il giardinaggio è un alleato del sistema cardiovascolare. Le attività fisiche di intensità moderata che si mettono in campo durante la lavorazione della terra hanno benefici sul cuore e sulla circolazione. Inoltre riesce a rafforzare il sistema immunitario grazie all’esposizione al sole e alla ‘raccolta’ di una buona dose di vitamina D, stimola la produzione di serotonina regolando così il sonno, stimolando il buon umore e, per chi ne avesse bisogno, anche l’appetito.

Infine, il giardinaggio è ottimo anche per i bambini. Oltre alla questione fisica e mentale, lavorare la terra aiuta i più piccoli ad apprezzare i prodotti della terra spingendoli così a mangiare sano. Alla luce di tutto ciò non rimane che armarsi di attrezzi e trovare un pezzetto di terra da coltivare.