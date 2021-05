Al via i lavori di Doc Nelle tue Mani 2. A rivelarlo sono alcuni membri del cast che oggi si sono ritrovati a Roma, almeno in parte, per la lettura del primo copione. Il primo assente è proprio colui che ci ha regalato le prime anticipazioni ovvero Pierpaolo Spollon. Sembra che l’attore non sia presente in carne ed ossa alla prima riunione ma abbia seguito da remoto, via Zoom, la lettura del copione di Una vita nuova, questo è il titolo del primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 che, con molta probabilità andrà in onda il prossimo inverno su Rai1.

Al momento non sappiamo molto sull’episodio ma il titolo lascia pensare ad un cambiamento importante per tutti i nostri protagonisti a cominciare proprio dal nostro Doc che avrà ancora il volto di Luca Argentero. Al momento non siamo sicuri che l’attore fosse presente sul set perché attualmente impegnato con le riprese della serie Le Fate Ignoranti al fianco di Ferzan Ozpetek, ma quello che è certo è che presto anche lui si unirà al resto del cast per mettere insieme le scene che daranno il via alla confermatissima seconda stagione del medical drama italiano campione di ascolti della passata stagione.

Sul set ci sono Matilde Gioli, pronta a vestire ancora i panni di Giulia Giordano, Elisa di Eusanio, l’amata Teresa Maraldi, e Alberto Boubakar Malanchino, che sarà ancora Gabriel Kidane. Dalle foto che i tre hanno postato sui social al momento non abbiamo altri indizi sul cast presente alla lettura di oggi e nemmeno su possibili nuovi innesti.

Se la fiction continuerà ad occuparsi della vita di Andrea Fanti molto probabilmente ci sarà bisogno di un altro ‘villain’ visto che Sardoni è fuori dai giochi dopo il rocambolesco finale. La fiction potrà fare a meno del filone “giallo” nei nuovi episodi di Doc Nelle tue Mani 2? Siamo sicuri che Luca Argentero e il resto del cast sapranno intrattenere i milioni di fan che hanno gustato la prima stagione.