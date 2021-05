Purtroppo non funziona Alice mail anon pochi utenti che si affidano al servizio di posta elettronica in questo lunedì 10 maggio. Sono svariate le difficoltà di accesso alla propria casella e non sono pochi dunque i danni scaturiti dalle anomalie, soprattutto da parte di chi ha bisogno di controllare i messaggi in entrata e magari inviarne di nuovi, pure per lavoro o studio.

Cosa succede più nello specifico a chi non funziona Alice mail in questa giornata? La pagina del login si carica normalmente ma i problemi cominciano in un secondo momento, ossia quando si inserisce nome utente e password. Pure se corrette, le credenziali non permettono l’accesso alla propria area personale e molti utenti continuano ad interfacciarsi con una pagina del tutto bianca, senza alcuna possibilità di interazione.

I problemi odierni, in realtà, sembrano essere una lunga coda di altre anomalie di scena anche nel weekend appena trascorso. In particolar modo non funziona Alice mail per alcuni utenti del servizio anche da più di 48 ore, come testimoniato anche dal tweet in chiusura articolo. Va anche detto che per altri user il servizio risulta accessibile, al massimo manifesta solo dei rallentamenti ma niente di più.

Come comportarsi se non funziona Alice mail il 10 maggio? Chiamare il 187 potrebbe comportare una lunga attesa per parlare con un operatore. Un suggerimento utile potrebbe essere quello di procedere alla richiesta di assistenza anche ai canali social dell’operatore TIM, quelli Facebook e Twitter. Come indicato sempre nel tweet in chiusura articolo, le verifiche del caso saranno condotte da appositi assistenti. Nell’attesa di ottenere consigli e supporto, non consigliamo di modificare la password di accesso al servizio nel tentativo di superare il blocco, l’operazione potrebbe essere alquanto inutile. Meglio preferire che la situazione con altri interventi o a monte.