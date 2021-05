Torna il doppio appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 su Rai2. Stasera, domenica 9 maggio andranno in onda due nuovi episodi che porteranno problemi personali per i protagonisti delle rispettive serie, John Nolan e Jason Bull.

Si parte con l’episodio 3×04 di The Rookie, dal titolo Sabotaggio, di cui la sinossi:

L’agente West è indignato perché il suo agente istruttore è un razzista, ma il sergente Grey gli dice che può registrarlo per poi portare il nastro agli affari interni. Nel frattempo, la mamma di Nolan vende un olio irritante a diecimila dollari alla moglie del sergente Grey.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

A seguire, il 5×04 di Bull, intitolato Ex Factor.

Bull e Benny rappresentano Marissa e il suo ex marito, Greg, in un tribunale federale dopo essere stati accusati di riciclaggio di denaro sporco e frode legata al ristorante di Greg.

Nel cast di Bull 5, Michael Weatherly nel ruolo del Dottor Jason Bull; Freddy Rodríguez è Benny Colón; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chunk Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danny James; MacKenzie Meehan interpreta Taylor Rentzel; e Yara Martinez nella parte di Isabella “Izzy” Colón.

The Rookie 3 e Bull 5 tornano domenica 16 maggio con due nuovi episodi. Nel 3×05 di The Rookie, dal titolo Lockdown, il rapporto dell’agente Jackson West con il suo nuovo ufficiale di addestramento, Stanton, si è peggiorato, così inizia a lavorare con Sargent Gray per trovare una soluzione al suo problema. A seguire, il 5×05 di Bull, intitolato Miti infranti. Bull teme di non poter convincere una giuria che il suo cliente, un leader religioso, non abbia ucciso sua moglie quando viene rivelato un importante segreto che il pastore sta nascondendo sul matrimonio, danneggiando la sua credibilità in tribunale.

L’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 è a partire dalle 21:05 su Rai2.