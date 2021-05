Si registrano ancora oggi 9 maggio dei problemi TIM in diverse aree del Paese, anche se è doveroso evidenziare che il down riscontrato da tantissimi utenti nella serata di sabato, soprattutto tra le 20 e le 22, dovrebbe essere ormai superato. Questo quanto raccolto stamane, con un contesto generale che solo in parte ricorda quanto vi abbiamo riportato a fine aprile sulle nostre pagine. Probabile, dunque, che si tratti della classica coda che viene sempre percepita dopo un disservizio molto diffuso da parte dei principali operatori in Italia.

Cosa sappiamo sui problemi TIM del 9 maggio dopo il down di ieri

Quali sono le indicazioni emerse stamane a proposito dei problemi TIM? Stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere poco fa su Down Detector, da un lato si può percepire facilmente che la criticità di ieri sera sia ormai alle spalle. Allo stesso tempo, però, le segnalazioni arrivano da diverse regioni. Dunque, la coda di cui vi parlavo in precedenza non è geolocalizzata, ma si riferisce alla fase di ripristino graduale dei sistemi che ancora non riguarda tutti i clienti colpiti dal disservizio di ieri.

Vedremo se nelle prossime ci sarà uno sblocco totale, oppure se i problemi TIM delle ultime ore ci indurranno a parlare di una seconda ondata. Allo stato attuale, pur non essendoci comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica, posso smentire che si tratti di un nuovo down.

Dunque, situazione tutto sommato sotto controllo ed in netto miglioramento rispetto ad alcune ore fa, ma allo stesso tempo sarà molto importante monitorare l’andamento delle curva durante la giornata di domenica. A voi come stanno andando le cose questa mattina? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da contestualizzare al meglio il tutto.