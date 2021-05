Abbiamo indicazioni estremamente interessanti da prendere in esame questa mattina, a proposito del matrimonio tra HarmonyOS ed alcuni smartphone legati al mondo Honor. Nello specifico, dopo avervi parlato del bollettino riguardante l’aggiornamento di aprile, a conti fatti relativo anche ai modelli di questo produttore come avrete notato tramite il nostro pezzo, oggi 9 maggio abbiamo riscontri importanti sul nuovo sistema operativo. A quanto pare, infatti, in un discorso simile potrebbe rientrare un numero di prodotti superiore alle aspettative.

Nuovi smartphone Honor probabilmente compatibili con HarmonyOS

Provando ad analizzare la questione più da vicino, potremmo citare un recente studio pubblicato su Weibo, a conti fatti il social network più importante in Asia. Secondo una sorta di leaker, infatti, pare sia in fase di espansione la lista di device Honor in procinto di essere testati con HarmonyOS. La stessa fonte suggerisce che questi device trapelati ad inizio maggio includono la serie Honor 30 e quella V30. Allo stesso tempo, le serie Honor 20 e V20 sono ancora in fase di valutazione per adottare il nuovo sistema operativo Huawei.

La storia, però, non finisce qui. Sembrerebbe che anche gli smartphone Honor con chipset Kirin 810 e 820 siano in fase di test per ricevere ed eseguire l’aggiornamento del software HarmonyOS. Allo stato attuale, è probabile che la maggior parte dei dispositivi Huawei e Honor che hanno già ricevuto l’aggiornamento con EMUI 11 o Magic UI 4 si trasformino in HarmonOS nel primo o nel secondo round di upgrade, mentre altri potrebbero dover attendere i loro turni gradualmente.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Honor in questo particolare contesto, con l’intenzione in ogni caso di assicurare l’aggiornamento focalizzato su HarmonyOS al numero più elevato possibile di smartphone. Almeno stando alle voci che abbiamo raccolto ad inizio mese. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista?