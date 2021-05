Il Samsung Galaxy Z Flip 3 potrebbe avere il supporto alla SPen, proprio come nel caso del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3. A riportare la notizia è stato il portale ‘nl.letsgodigital.org‘, che si è a propria volta rifatto a del materiale promozionale del colosso di Seul, incentrato sui suoi prossimi pieghevoli. Il Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà chiaramente il dispositivo di punta, quello che racchiuderà le principali innovazioni tecnologiche, e che quindi costerà anche di più (vi ricordiamo che il telefono sarà probabilmente il primo ad integrare la fotocamera sotto il display).

L’utilizzo della SPen potrebbe, però, essere estesa anche al Samsung Galaxy Z Flip 3, come si evince da una recente domanda di marchio da poco depositata presso l’Ufficio di proprietà intellettuale dell’Unione europea dall’azienda sudcoreana lo scorso 6 maggio (sono passati davvero pochi giorni da allora). Il marchio è contraddistinto dalla classificazione come classe 9 con riferimento ad alcune apparecchiature, tra cui smartphone, penne elettroniche e stilo capacitivo per device touch screen. Non si è parlato d’altro, ma solo dei dettagli che vi abbiamo sopra riportato, che sembrerebbero comunque suggerire la compatibilità del prossimo Samsung Galaxy Z Flip 3 con la SPen (cosa possibile, ma non ancora certa).

Per il resto, come vi abbiamo riportato in questo articolo dedicato, il dispositivo pieghevole dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 990 ed i 1199 dollari (arrivando a costare, nel caso, quanto un qualsiasi altro comune top di gamma), ed essere presentato il 3 agosto: il cartellino, se questo dovesse essere confermato, sarebbe nettamente inferiore rispetto a quello del Samsung Galaxy Z Flip 5G, che ricordiamo avere, nel mercato USA, un costo di 1449 dollari. Sareste disposti ad investire su un pieghevole con supporto alla SPen e che costi relativamente meno che in passato? Lasciate un commento all’articolo per farcelo sapere.