Gli sviluppatori che hanno in carico WhatsApp si stanno dando un gran da fare negli ultimi tempi, implementando tutte quelle funzioni finora rimaste in sospeso per vari motivi. Come riportato da ‘WABetaInfo‘ (una fonte tra le più affidabili, se non la migliore, quando si tratta di capire cosa frulla per latesta degli sviluppatori dell’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo), l’ultima beta per Android 2.21.10.6 riferisce di una più profonda sincronizzazione tra più dispositivi, per una maggiore comunicazione di iOS e Android. Dopo il trasferimento della cronologia da un dispositvo all’altro, essi resteranno legati attraverso la sincronizzazione, di cui potrete tenere traccia tramite l’apposita notifica che vi comparirà a schermo ogni volta che le azioni di un dispositivo verranno sincronizzate da WhatsApp sull’altro.

Non tutte le azioni, come riporta la fonte, vengono sincronizzate: la rimozione di una chat non viene segnalata, a differenza di quanto avviene per la cancellazione di un messaggio singolo tramite la funzione ‘per tutti’ (cosa che non accade se il messaggio in questione viene eliminato solo per sé stessi). La versione beta è solo provvisoria, e quindi è lecito aspettarsi che il funzionamento definitivo dell’opzione possa anche differire rispetto a quello attuale.

In ogni caso, c’è la possibilità di testare in prima persona la versione 2.21.10.6 di WhatsApp per Android, previa iscrizione al programma beta dal Play Store. Siamo stati felici di condividere la notizia con voi consci del fatto che saranno in molti ad apprezzare i vari passi in avanti compiuti dal team di sviluppo per l’integrazione delle tante funzioni che ancora mancavano a WhatsApp (disponibili, magari, per i competitors già da qualche tempo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.