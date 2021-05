Ma è mai possibile che non si riesca a fare qualcosa di più per il palinsesto di Italia1? The Flash 6 non va in onda neanche oggi, 8 maggio, e tutto perché i vertici Mediaset non riescono a spostare di un paio di ore la messa in onda dei nuovi episodi della serie con Grant Gustin. Che male c’è di mandare in onda i due episodi (o magari solo uno) poco dopo l’orario previsto? Sembra proprio che la domanda sia destinata a rimanere senza risposta e tutto perché Italia1 anche oggi ha scelto di parcheggiare The Flash 6 a favore di Campionato delle monoposto elettriche di Formula E.

Le gare vanno in onda dalle 14.21 alle 17.20 e subito dopo ecco piazzate le repliche di Friends e The Flash 6? Rimandato alla prossima settimana. Per vedere due nuovi episodi della serie dovremo attendere quindi il prossimo 15 maggio sperando che non ci siano altre novità o che non ci siano precedenze di cui non siamo a conoscenza adesso.

L’appuntamento con The Flash 6 è fissato per la prossima settimana con altri due episodi, il numero 12 e il numero 13 dal titolo, rispettivamente, “Una ragazza di nome Sue” e “Il mio amico Grood” in cui Iris trova dall’altra parte dello specchio Eva, bloccata lì da anni. Le due donne scopriranno che Eva ha dei poteri sullo specchio che potrebbero aiutarle a uscire. Nei giorni che gravitano intorno a San Valentino, Barry è sconcertato dagli strani comportamenti della falsa Iris in realtà Eva McCulloch/Mirror Master.

E la stagione numero 7? Altro trattamento da brividi. La serie era prevista per la fine di aprile ma è slittata a data da destinarsi per via della rallentata messa in onda americana che vedrà gli ultimi episodi in onda in piena estate. Non osiamo immaginare quando questi episodi arriveranno su Italia1 in chiaro.

Ecco il trailer della settima stagione che segnerà l’uscita di scena di due personaggi storici: