Con Let It Be dei Beatles gli anni Sessanta salutano per sempre i Fab Four, e viceversa. Pochi anni di carriera, milioni di persone trascinate verso la rivoluzione e un amore per la musica mai spento, ma che con certe dinamiche non può più continuare.

Sì, perché John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison hanno scoperto di non aver più nulla da dirsi. Paul ci prova, tuttavia, e nei panni del paciere cerca di coinvolgere i compagni nell’ultima spinta motivazionale che potrebbe rappresentare la svolta: un concerto e un documentario.

Bisogna quindi registrare nuova musica. Il White Album è andato, anche se più volte Ringo ha lasciato lo studio sbattendo la porta. Lui, una spugna, non ne può più di quelle tensioni continue tra John e Paul e George, anch’egli, vorrebbe più riconoscenza. Paul va avanti e trascina i compagni negli studi di Twickenham. Il regista Michael Lindsay-Hogg imbraccia la macchina da presa e documenta le prove.

Le liti riprendono, ma i Beatles devono portare a termine il lavoro per rispettare il contratto. Ci sarà il Rooftop Concert, non un vero e proprio ritorno sul palco, ci saranno le riprese di Hogg che documentano le liti furibonde tra i membri. Non c’è il disco, però. O meglio, c’è, ma viene messo da parte per dare spazio ad Abbey Road.

Il produttore Glyn John mette dunque le mani su Let It Be che ancora si chiama Get Back e per ben due volte i Beatles non apprezzano il risultato. Tutti, tranne Paul, ingaggiano infine il genio di Phil Spector. Quest’ultimo lavorerà da solo e le sue sovraincisioni orchestrali sono ormai storia. Paul non apprezza, ma ormai è tardi.

Let It Be dei Beatles è oggi, ufficialmente, l’addio alla musica come band, ma anche il disco delle bellissime Across The Universe, la title track, Get Back, The Old And Winding Road e Dig A Pony.