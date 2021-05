Al via stasera la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Ospite della puntata: Ermal Meta. L’artista presenterà il nuovo singolo, Uno, estratto dall’album Tribù Urbana. In studio anche la band The Kolors per presentare il singolo Cabriolet Panorama . Il gruppo si aggiungerà a Stash, giudice del programma per l’esibizione nella semifinale di Amici.

Il talent show più seguito giunge quasi alla chiusura. La penultima puntata andrà in scena stasera su Canale 5, dalle ore 21.20; l’ultima puntata è invece attesa per la prossima settimana con la finale che premierà uno dei concorrenti ancora in gara nel canto o nel ballo.

Quella di oggi è anche l’ultima puntata senza album. Gli album dei semifinalisti di Amici di Maria De Filippi sono attesi per venerdì 14 maggio, alla vigilia della finale del programma. La semifinale di Amici vede in gara per il canto Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi. Per il ballo sono ancora in gioco Giulia, Alessandro e Serena.

Tre concorrenti lasceranno il programma al termine della puntata di oggi. Gli altri approderanno alla finalissima del serale di Amici 2020/2021.

In studio ci saranno come sempre i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors che ritroverà la sua band per la presentazione del nuovo singolo. Ospite musicale della semifinale di Amici anche Ermal Meta.

Le prime anticipazioni sulla semifinale disponibili in rete svelano quattro sfide. La prima ha riguardato il canto e la seconda il ballo, la terza il canto e la conclusiva ha visto ognuno dei concorrenti esibirsi liberamente.

Già noti tre dei finalisti di Amici 2021, mentre il quarto verrà svelato ai concorrenti in casetta, dopo la puntata odierna. Aka7even, Giulia e Sangiovanni sono i primi tre finalisti di Amici di Maria De Filippi, ai quali si aggiungerà un quarto nome che conosceremo solo stasera, alla fine della puntata.