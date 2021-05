In seguito all’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 (con sette match in esclusiva e tre in condivisione) e con il supporto di TIM, DAZN non si è fatta da parte accontentandosi solo della massima serie del campionato italiano. La piattaforma di streaming, infatti, ha tentato di accaparrarsi anche l’esclusiva della Serie B, anche se questa battaglia è stata vinta da Sky. L’emittente satellitare di Comcast si sarebbe aggiudicata anche la trasmissione delle competizioni europee, come Champions League, Europa League e Conference League, oltre ai campionati esteri di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Nella giornata di ieri, 7 maggio, DAZN ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver chiuso un accordo per ottenere anche l’esclusiva della trasmissione delle partite de LaLiga fino al 2024.

A quanto pare, dunque, tutti i match del massimo campionato di calcio spagnolo, saranno trasmessi in esclusiva in Italia su DAZN per il prossimo triennio 2021-2024. L’emittente inglese ha rinnovato la collaborazione con LaLiga nata nel 2018, potendo in questo modo allargare la sua offerta di calcio. In una nota ufficiale, DAZN afferma che si tratta di una bella notizia per tutti gli appassionati di sport, che con la nuova stagione potranno continuare a godere di alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali. Oltre a LaLiga, su DAZN saranno disponibili anche la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup e l’MLS, con in arrivo tante altre novità.

L’ufficialità di DAZN, non a caso, giunge proprio alla vigilia di due sfide super spettacolari de LaLiga: infatti, quest’oggi 8 maggio, alle ore 16.15 ci sarà Barcellona-Atletico Madrid, due compagini in lotta per l’assegnazione dello scudetto spagnolo. La telecronaca italiana sarà affidata ai microfoni di Stefano Borghi, Federico Balzaretti ed Edoardo Testoni. Le grandi sfide non terminano qui: domenica 9 maggio alle ore 21.00 spazio al big match Real Madrid-Siviglia, che si affronteranno all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid, con la telecronaca di Massimo Callegari.