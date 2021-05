Mattarella scrive ai Jalisse e tutto si riaccende. La coppia formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci è ormai nel cuore di tutti, grazie a quella storica vittoria al Festival di Sanremo 1997 con il brano Fiumi Di Parole.

Durante il lockdown i Jalisse hanno scritto un disco, Voglio Emozionarmi Ancora, che include anche il singolo Speranza In Un Fiore dedicato a tutti i nonni uccisi in solitudine dalla terribile pandemia del Covid-19. Per questo la coppia di artisti ha contattato il Presidente della Repubblica per chiedergli la possibilità di inviargli il CD con le canzoni inedite.

Il Capo dello Stato non si è fatto attendere e nelle ultime ore la coppia ha ricevuto una lettera di risposta firmata da Simone Guerrini, attualmente consigliere di Mattarella nonché direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente. Con queste parole Mattarella scrive ai Jalisse:

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra email e mi incarica di ringraziarVi per le cordiali espressioni di stima indirizzategli e per il desiderio di sottoporgli il CD di canzoni inedite – il Vostro album scritto e pubblicato durante il lockdown – in cui è compreso il brano Speranza In Un Fiore, dedicato ai nonni purtroppo scomparsi in solitudine a causa del Covid-19. Al riguardo, potete gentilmente farlo pervenire alla mia attenzione all’indirizzo […] oppure, se preferite, all’indirizzo: Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale, 00187 Roma. Sarà mia premura sottoporlo al Capo dello Stato. Nel frattempo – certo che sconfiggeremo presto, tutti insieme grazie ai vaccini, la pandemia – invio a Voi e ai Vostri cari un saluto molto cordiale da parte del Presidente Mattarella, cui unisco con piacere il mio personale”.

Ai toni cordiali si aggiunge, come possiamo notare, la gentilezza personale di Guerrini che non nasconde una certa stima per gli autori di Fiumi Di Parole. La notizia arriva direttamente dai Jalisse che sui social hanno postato la missiva con la premura di oscurare i dati sensibili. I Jalissi, inoltre, colgono l’occasione per annunciare che Speranza In Un Fiore diventerà anche un videoclip in memoria dei nonni scomparsi. A tal proposito Papa Francesco, infatti, ha istituito la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani con ricorrenza al 25 luglio.

Voglio Emozionarmi Ancora (2020) è il quinto album dei Jalisse dopo Il Cerchio Magico Del Mondo (1997), I’ll Fly (2000), Siedi E Ascolta (2006) e Linguaggio Universale (2009). Ufficialmente, Mattarella risponde ai Jalisse e crea il punto di rottura per la coppia di artisti: il duo – come fa notare Rolling Stone – è stato rifiutato a Sanremo per 24 volte con 24 brani e per questo si parla di rivincita, con un “sì” arrivato addirittura dal Capo dello Stato e non dal direttore artistico di Sanremo.