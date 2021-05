Il pensiero di James Hetfield sul vaccino anti Covid arriva ai microfoni del podcast The Fierce Life insieme alle prime indiscrezioni sul nuovo album dei Metallica.

Il nuovo album dei Metallica

Il frontman e la sua band sono fermi al 2016 con la pubblicazione del disco Hardwired… To Self Destruct e a rallentare la cavalcata dei Four Horsemen verso il nuovo materiale sono stati tanti eventi infausti: in primo luogo il ricovero di James al rehab e in secondo luogo la pandemia del Covid-19. I Metallica, tuttavia, non sono stati totalmente fermi. Il lockdown imposto dai governi di tutto il mondo nel 2020 ha fatto sì che i 4 artisti si riunissero su Zoom per pianificare nuova musica, e proprio durante quelle sessioni è venuta fuori la nuova versione di Blackened.

“Abbiamo scritto un bel po’ di brani”, racconta James, con le dovute difficoltà per la latenza audio dovuta alle videoconferenze, ma in loro aiuto c’era un metronomo che tutti seguivano per poter suonare in sincrono. L’album è pronto? No, non di certo, ma Hetfield è sicuro che qualcosa verrà fuori dal momento che si tratta di fare una cernita molto accurata del materiale raccolto.

James Hetfield sul vaccino

Sulla possibilità di tornare sul palco, infine, arriva l’opinione di James Hetfield sul vaccino. Ecco la sua risposta:

“Non dipende da me. Dipende alla sicurezza di tutti, non solo dei fan ma anche dell’entourage e di noi stessi. Non sono sicuro di cosa può significare in futuro per quanto riguarda i vaccini. Sono un po’ scettico sul vaccino, ma sembra che la campagna vaccinale stia andando avanti, molte persone lo stanno ricevendo e ho molti amici che l’hanno fatto. Non sono del tutto sicuro a riguardo. Ma spero che non si arrivi a un punto in cui devi avere quel timbro Covid sul tuo passaporto o qualcosa del genere per poterti spostare e andare ovunque. Ma se si arriverà a questo, allora prenderò una decisione”.

Non decisamente una ferma opposizione, dunque, ma una certa perplessità sul passaporto vaccinale che per il momento non è previsto, e per questo il frontman dei Metallica riferisce che prenderà una decisione a tempo debito. Scettico anche sull’efficacia del vaccino? James non si sbilancia, ma i suoi dubbi sembrano nascere piuttosto dalla gestione della campagna vaccinale.

La pandemia del Covid-19, ricordiamo, ha letteralmente messo in ginocchio l’intero apparato dello spettacolo con il blocco totale degli eventi dal vivo e l’impossibilità dei musicisti di promuovere i loro dischi. Per questo molti artisti fanno ancora ricorso agli eventi in streaming.