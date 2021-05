I finalisti di Amici 2021 sono stati svelati al termine della penultima puntata del talent show di Maria De Filippi. La conduttrice ha comunicato i nomi dei concorrenti che vedremo nella finale del programma in onda sabato prossimo, 15 maggio, su Canale 5, in prima serata.

Amatissimi i concorrenti di Amici 2020/2021, che hanno raggiunto la semifinale in 7. In finale approdano però solo in 4, come da regolamento, suddivisi tra il canto e il ballo.

I concorrenti ancora in gara per il canto hanno già pubblicato un ep: i 4 semifinalisti per la categoria canto sono ufficialmente approdati sul mercato, con il supporto di una etichetta discografica. Il risultato è, dopo i singoli rilasciati nel corso della permanenza nel programma, un intero ep già in vendita nei negozi dal 14 maggio.

Le telecamere di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti di questa edizione si stanno per spegnere e all’annuncio del vincitore non manca ormai molto. Chi alzerà la coppa di Amici 2021? Chi sarà il vincitore dell’edizione? Chi vedremo trionfare nel ballo e chi nel canto? L’esito dell’attuale edizione del programma verrà ufficialmente rivelato sabato 15 maggio su Canale.

intanto, dopo le sfide della semifinale, sono stati comunicati i primi tre finalisti di Amici 2021. Sono il cantante Aka7even, la ballerina Giulia e il cantante Sangiovanni i primi tre concorrenti che approdano alla puntata finale. Maria De Filippi comunicherà il quarto nome in casetta, dopo la puntata e svelerà ufficialmente il team di talenti che approda alla finale di Amici.

Amici 2020/2021 ha visto in giuria al serale Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto.