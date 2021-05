Tiene banco oggi 8 maggio la questione del razzo cinese in caduta tra poche ore, al punto che questo sabato diventa importante capire dove cade e dove potrebbero essere avvistati i suoi frammenti. A dirla tutta, avevo affrontato l’argomento già in settimana, nel tentativo di contestualizzare al meglio il tutto. Anche perché, in rete, da giorni si susseguono titolo che creano ansie eccessive. Il presupposto dal quale partire stamane, dunque, è fondamentale, visto che dalla Protezione Civile non siano ancora arrivati annunci definitivi.

Ad ore l’impatto del razzo cinese: dove cade ed aree a rischio

A tal proposito, la caduta del razzo cinese è prevista nella notte tra sabato e domenica. Al momento, l’orario più probabile è fissato attorno alle 4 del mattino, ma gli esperti hanno fissato una “forchetta” di almeno 6 ore. Insomma, l’intervallo della stima è ancora troppo vasto e solo nel corso della giornata avremo riferimenti più precisi. Tuttavia, al di là delle considerazioni che si possono fare sulla finestra temporale, è fondamentale capire dove cade il razzo e dove siano attesi i frammenti.

Stamane, ho cercato di consultare fonti estere ed italiane, scoprendo che se da un lato l’Italia rientri tra i Paesi dove potrebbe verificarsi la caduta del razzo cinese, allo stesso tempo le stime attuali sono troppo “larghe” per essere degne di nota. Basti pensare al fatto che le aree al momento indicate coinvolgono tutta l’Africa, oltre all’Asia meridionale, l’oceano Pacifico e l’Australia. Stamane, poi, la NASA pare aver aggiunto all’elenco anche una parte del Nord America, quella centrale ed il Sud America.

Morale della favola? Stando alle informazioni disponibili fino a questo momento, occorre mantenere la calma in merito alla storia della caduta del razzo cinese. C’è ancora troppa incertezza su dove cade, mentre dalla Protezione Civile non sono ancora arrivate particolari indicazioni sui frammenti. Ne sapremo di più in prima serata qui in Italia.