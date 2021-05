Con Telefonami di Malika Ayane possiamo sentirci al sicuro. Le canzoni pop di oggi, comprese le ballate, si be(l)ano di corsi e ricorsi in cui l’argomento include riferimenti alle chat, ai contatti bloccati, alla nota vocale e dunque alla vita dei social. Malika Ayane ci riporta alla normalità con una telefonata che potrebbe, nella sua narrazione, rimettere le cose a posto in una relazione macchiata d’abitudini.

La cantautrice milanese racconta quel momento in cui gli attori di una coppia scoprono che tutto è ciclico e piatto, consueto e consumato. La voce di lui è di quelle “canzoni tristi” di cui non si può fare a meno, anche se fanno soffrire. Il tappeto scelto per queste stanze di consapevolezza è una ballata con inserti elettronici, con la voce di Malika Ayane impegnata a scandire i momenti vissuti con una linea vocale di impostazione classica, e per questo coraggiosa ed elegante.

Telefonami di Malika Ayane, in rotazione radiofonica da oggi venerdì 7 maggio, è stato scritto e composto dalla stessa artista milanese in collaborazione con Luca Serpenti, Pacifico, Colapesce e Dimartino. Il risultato è un insieme di fotografie. Parigi è il teatro delle riflessioni e dei ricordi e i due protagonisti sono come numeri che non fanno tornare i conti, ma la somma può ancora funzionare.

Telefonami di Malika Ayane è il secondo singolo tratto da Malifesto (2021), sesto lavoro in studio della cantautrice nonché raccolta di diapositive che mostrano emozioni, stati d’animo e paure senza la paura del giudizio, con l’anima come vera protagonista di tutte le 10 tracce.

Malika Ayane ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano Ti Piaci Così, seconda traccia del disco. Di seguito il testo di questo nuovo singolo, una grande messa alla prova delle abilità dell’artista di scrivere canzoni d’autore.

C’è un ricordo che porta il tuo nome

ogni tanto mi viene a bussare

non ti scrivo per farmi del male

sarebbe autoreferenziale

c’è un silenzio c’è scritto il tuo nome

come un altro da collezionare

sei la frase che appunto ogni giorno

su un foglio mentale

lo sai pensarci troppo non fa bene

come quei turisti tristi incontrati mille volte

giro a vuoto e senza direzione

quando chiama la tua voce

Telefonami tanto non lo facciamo più

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore o anche per sempre

telefonami

Imparato che siamo diversi

assodato che siamo complessi

l’attitudine è troppo prudente

o troppo sentimentale

raddoppiando riuscite e difetti

agitandoci per mescolare

la somma a volte non torna

ma almeno è spettacolare

tu dall’altra parte del mondo

forse ormai ci credi poco alle promesse maledette

ma non riesci a non fidarti

e non cascarci quando senti la mia voce

Telefonami tanto non lo facciamo più

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore o anche per sempre

telefonami

Anche se non si usa più

domandare se è tardi

quando ripartirai

se a Parigi c’è ancora quel Thai

che costa niente

che costa niente

come le canzoni tristi

riascoltate mille volte

non riesco questa sera

a fare a meno di sentire la tua voce

Telefonami tanto non lo facciamo più

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore o anche per sempre

telefonami

Telefonami tanto non lo facciamo più

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore