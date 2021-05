Doctor Who travolto dallo scandalo. La popolare serie britannica è nel mirino del The Guardian, che ha pubblicato una storia esplosiva in cui svela i nomi di due attori accusati di molestie sessuali e comportamenti scorretti sul set.

Il primo è Noel Clarke, uscito fuori già lo scorso 29 novembre, quando il quotidiano aveva condiviso una storia “scottante” sulla star, che in Doctor Who ha interpretato il ruolo di Mickey dal 2005 al 2010. Secondo il report, diverse donne avrebbero accusato Clarke di bullismo e condotta sessuale inappropriata. In seguito a tali dichiarazioni, il dipartimento dei BAFTA ha deciso di ritirargli il premio speciale che gli era stato assegnato per il suo contributo nel mondo dello spettacolo. Nonostante l’attore avesse negato ogni accusa, la ITV, la BBC e Sky hanno subito interrotto qualsiasi legame professionale con lui.

“Diverse fonti si sono fatte avanti per affermare di essere state molestate sessualmente o toccate in modo inappropriato dall’attore in uno show di punta, Doctor Who”, ha riferito il The Guardian. Stando ai dettagli, nel 2004 Noel Clarke si sarebbe spinto ben oltre con un’assistente di produzione, la quale ha affermato di aver ricevuto dei commenti inappropriati mentre si trovavano insieme in un trailer. A lei si aggiunge un’autista che ha raccontato di essere stata toccata in modo inappropriato dall’attore, che le avrebbe anche fatto osservazioni esplicite sul suo aspetto; e infine una runner, che ha sostenuto di essere stata molestata insieme a un’altra collega durante un incontro di lavoro.

Non solo persone di produzione: ci sarebbe anche un’attrice di Doctor Who, la quale ha preferito restare anonima, che ha raccontato come Clarke le avesse fatto delle avance indesiderate. Dopo essere stato respinto, lui avrebbe sparlato di lei con la troupe.

“La BBC è contraria a tutte le forme di comportamento inappropriato e siamo scioccati nel sentire queste accuse”, ha detto a Variety un portavoce della BBC . “Per essere assolutamente chiari, indagheremo su qualsiasi accusa specifica fatta da individui alla BBC – e se qualcuno è stato sottoposto o ha assistito a comportamenti inappropriati di qualsiasi tipo, li incoraggiamo a parlarne direttamente con noi”.

Our @guardian follow-up exclusive to yesterday's Noel Clarke piece: the inside story of how BAFTA knew there were allegations against Clarke — but gave him the award anyway. From me and @Lucy_Osborne https://t.co/cE8IUUMnP2 — Sirin Kale (@thedalstonyears) April 30, 2021

L’altro attore finito sotto accusa è John Barrowman, interprete del capitano Jack Harkness in Doctor Who e nello spin-off Torchwood. A quanto pare, la star era solita comportarsi in maniera fin troppo “scherzosa” sul set, presentandosi senza pantaloni o mostrando il suo pene davanti ai colleghi. Sempre il The Guardian riporta l’esistenza di un video in cui appaiono Clarke e Barrowman mentre parlano di proprio di questo.

L’interprete di Jack Harkness ha risposto all’articolo del quotidiano britannico, dicendo che il suo “comportamento vivace” era “inteso solo per portare buon umore”. All’epoca non se ne rendeva conto, ma ora è diverso: “Con il senno di poi, capisco che ciò poteva aver causato un certo turbamento, e mi sono scusato per questo”.