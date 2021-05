Ci sono problemi con l’addebito mensile automatico di Iliad, con impossibilità di procedere anche nel caso in cui la carta associata sia già stata utilizzata in passato per il pagamento. Come riportato da ‘mobileworld.it‘, sono tanti gli utenti ad aver palesato il disturbo negli ultimi giorni, che hanno ricevuto la comunicazione da parte Iliad in via del tutto inaspettata. Il messaggio lascia intendere che la carta utilizzata al momento della sottoscrizione non riesce a procedere all’addebito mensile automatico, ricordando al cliente di dover ricaricare la SIM entro il giorno 3 di ogni mese.

I problemi con l’addebito mensile automatico di Iliad sembrano essere relativi al sistema di sicurezza 3D Secure, che già in passato aveva causato non pochi grattacapi agli utenti con le ricariche online (in quell’occasione inizialmente parevano essere coinvolte le carte PostePay, cui poi fanno fatto seguito anche quelle afferenti al circuito Mastercard). La spiegazione perviene dalle risposte che gli utenti hanno ricevuto dalle proprie banche, una volta chieste le dovute delucidazioni. Proveremo, a nostra volta, a contattare personalmente Iliad per meglio capire cosa ci sia dietro ai problemi con l’addebito mensile automatico, e cosa si può fare per tamponare in attesa di una soluzione definitiva.

Ad occhio, l’unica cosa che, al momento, sembrerebbe logico fare è provvedere alla ricarica manuale della propria SIM, così da non rischiare di andare in credito negativo, con tutti i disagi che la questione comporterebbe. Finchè i problemi con l’addebito mensile automatico di Iliad non vengono risolto, probabilmente sarebbe meglio non avvalersi della modalità di ricarica automatica, procedendo in prima persona alla ricarica (in ricevitoria, in edicola o dove vi fa più comodo andare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.