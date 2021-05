Noi i ragazzi dello zoo di Berlino su Prime Video è la serie tv basata sull’omonimo romanzo scandalo di Christiane F., pubblicato nel 1978. All’epoca, il racconto autobiografico dell’autrice suscitò scalpore poiché parlava della sua esperienza, da giovanissima (aveva solo 12 anni), con la droga e la prostituzione, nella disperata Berlino di fine anni ’70.

Un libro crudo e difficile da digerire, che il film dell’81 non è riuscito a pieno ad esprimere i sentimenti rabbiosi della scrittrice verso la società del tempo. La serie tv della piattaforma Amazon riuscirà a rendere giustizia all’opera letteraria?

Noi i ragazzi dello zoo di Berlino su Prime Video arriva il 7 maggio con i suoi 8 episodi. L’adattamento televisivo propone una versione moderna del romanzo cult. La trama rimane la stessa: è la storia di Christiane e del suo gruppo di amici, quelli della Bahnhof Zoo (la stazione del treno berlinese): tutti hanno un duro passato alle spalle e cercano, in un modo o nell’altro, di fuggire dalla loro quotidianità. È il racconto della loro rovinosa caduta nel tunnel della droga. Una vorticosa discesa che distruggerà non solo la loro indissolubile amicizia, ma anche le loro vite. Per sempre.

Jana McKinnon presta il volto alla protagonista Christiane F., la prima a provare le droghe leggere, poi passerà all’eroina; Lena Urzendowsky è Stella, migliore amica di Christiane F., Lea Drinda interpreta Babsi, amica di Christiane e Stella; Michelangelo Fortuzzi è Benno, equivalente di Detlef nel romanzo originale; fidanzato di Christiane nei fatti narrati nel libro, un ragazzo dedito alle droghe e alla prostituzione; Jeremias Meyer è Axel, destinato a morire vittima della tossicodipendenza; e infine Bruno Alexander nel ruolo di Michi, equivalente di Atze del romanzo, un eroinomane che finirà per soccombere invece che lottare per uscire dal tunnel.

Il gruppo si lancia nelle notti luccicanti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni. Quando capiranno che questa estasi è solo momentanea, sarà troppo tardi.

Christiane Vera Felscherinow, vero nome di Christiane F., oggi ha 58 anni ed è affetta da diverse malattie. Continua a far uso di droghe leggere. Ha un blog e una pagina Facebook che le permettono di restare in contatto con i suoi fan.