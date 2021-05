Continua la programmazione di NCIS 18 su Rai2, in prima visione assoluta in chiaro, con una trama nel segno della caccia ai narcos: l’episodio del 7 maggio, il quinto della stagione, è in onda in prima serata alle 21.10, seguito da un’altra prima tv, l’episodio 17 di Blue Bloods 10.

Questa prima parte di stagione di NCIS 18 su Rai2, che ha debuttato lo scorso 9 aprile insieme alla nuova serie CBS Clarice, è stata in gran parte incentrata sulla storyline della missione di Gibbs e Fornell, impegnati a smantellare un traffico di droga dopo l’overdose quasi fatale di Emily.

Nel quinto episodio di NCIS 18 su Rai2 continua imperterrita la caccia a Merriweather, il boss del cartello di droga che ha messo in commercio gli oppiacei contraffatti che hanno quasi ucciso la figlia di Fornell: quest’ultimo ha deciso di entrare nel clan da infiltrato e l’amico Gibbs dovrà aiutarlo dall’esterno.

Ecco la trama dell’episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda il 7 maggio, dal titolo La Testa del Serpente.

Tobias non dà più sue notizie da ormai più di tre mesi, ma Gibbs non si arrende, non vuole che il caso passi alla DEA, e alla fine riesce a trovare il suo amico, che si è infiltrato nella banda di Merriweather. Tobias gli lascia una foto sfocata del misterioso boss e un campione di nuove pasticche che Jimmy scoprirà essere letali…

Il prossimo episodio di NCIS 18 su Rai2, in onda il 14 maggio, sarà il penultimo appuntamento con la stagione per questa primavera: la programmazione della serie si interromperà il 21 maggio per poi riprendere con la seconda parte, come di consueto, in autunno. Ecco la trama dell’episodio 6, dal titolo 1mm, che vedrà un avvicinamento tra i personaggi di Bishop e Torres destinato ad avere delle ripercussioni negli episodi successivi.