Ci sono nuove ed importanti indicazioni che dobbiamo tenere a mente questa mattina per i tanti utenti che nell’ultimo anno (abbondante) hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S20 o un S21. Dopo avervi parlato della prima patch di maggio alcuni giorni fa sul nostro magazine, infatti, occorre tenere a mente che da questo venerdì risulti in distribuzione un ulteriore aggiornamento mensile per i due top di gamma Android. Frammentarie le notizie disponibili fino a questo momento, ma proviamo ugualmente a fare il punto della situazione.

Aspettative sul secondo aggiornamento di maggio per Samsung Galaxy S20 o un S21

Alcuni riscontri extra a proposito del secondo aggiornamento di maggio per i vari Samsung Galaxy S20 o un S21 ci arrivano direttamente da SamMobile. A detta della fonte, infatti, in linea puramente teorica non si registrano differenze sostanziali tra il log delle modifiche di questo pacchetto software, rispetto alla prima patch di alcuni giorni fa. Probabile, dunque, che ci sia un ulteriore intervento per provare a migliorare le prestazioni della fotocamera, secondo quanto raccolto stamane.

Stando alle informazioni trapelate, è possibile che i nuovi aggiornamenti del firmware siano in grado di risolvere una volta per tutte una vulnerabilità che colpisce i modem 5G di Qualcomm, ma anche in questo frangente i changelog relativi alle modifiche non aiutano a determinare se sia così o meno. L’aggiornamento del Samsung Galaxy S20 ci porta alla versione del firmware G98xFXXU7DUE1, mentre il nuovo upgrade concepito per il Galaxy S21 è identificato tramite numero del firmware G99xBXXU3AUE1.

Mentre scriviamo, il duplice aggiornamento risulta già in distribuzione in Germania, ma nel giro di poche ore dovrebbe essere possibile toccarlo con mano anche sui Samsung Galaxy S20 e S21 che sono stati lanciati sul mercato nel resto d’Europa. A voi è già arrivata qualche notifica in merito?