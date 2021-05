Si intitola Il Cielo Contromano l’album di Deddy, un ep in uscita con Warner Music venerdì 14 maggio. Lo annuncia il cantante di Amici di Maria De Filippi che svela anche la copertina di quello che sarà il suo primo progetto discografico di inediti, al fianco di una major importante.

“Il Cielo Contromano è il mio primo EP e uscirà venerdì 14 maggio. Nel dirvelo mi sento volare, in cielo tra le nuvole, come nella copertina”, scrive l’artista sui social oggi, e condivide i primi dettagli sul suo lavoro.



Ai fan dice che c’è la possibilità di ordinare una copia del CD autografato o una copia dell’album in digitale già da oggi e in copertina appare in solitaria. A fare da sfondo un cielo al tramonto con le nuove che fanno da corredo al suo primo piano.

Tra i cantanti più apprezzati dell’attuale edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Deddy è ancora in gara nel programma. Nella fase finale sta per giungere all’ultima puntata, forte del grande apprezzamento da parte dei docenti della scuola e dei fan.

C’è chi ci vede similitudini con la vena artista di Ultimo. Deddy si mostra in un cantautorato moderno, al passo con i tempi, e propone ballad sempre attuali, che non risultano mai datate. Ha detto inoltre prova delle sue doti canore di puntata in puntata anche sulle cover più apprezzate della musica italiana ed internazionale.

Entrato nel programma in corsa, con la forza di un’esibizione piano e voce, Deddy ha conquistato migliaia di cuori e si prepara al suo debutto nel mercato discografico al fianco della major Warner Music che lo ha scelto e lo ha inserito tra i suoi artisti. L’EP è atteso per venerdì 14 maggio 2021.