Sono stati annunciati i concerti de La Rappresentante Di Lista in programma tra giugno e settembre. Quelle comunicate oggi sono le prime date del tour 2021 del gruppo che a Sanremo ha conquistato ampie platee.

Il My Mamma Tour de La Rappresentante Di Lista inizierà il 26 giugno dal Teatro Romano di Verona per poi spostarsi a Ferrara il 2 luglio. Il 9 luglio, il concerto si terrà a Gardone Riviera (BS) e il 14 luglio al Carroponte di Milano.

Il 15 luglio La Rappresentante Di Lista sarà a Torino e il 13 agosto a Grottaglie (TA) per il Cinzella Festival. Le due date di settembre al momento Inn programma sono quelle del 2 a Livorno e del 7 a Roma, Auditorium Parco della Musica.

I concerti de La Rappresentante Di Lista arrivano dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con Amare, già certificata Disco d’Oro e apprezzata dalle radio, che fa parte dell’album My Mamma, il quarto per il gruppo.

“Urlare dopo avere pianto” è il verso di Amare che diventa – in occasione del ritorno live – claim di un’urgenza desiderata e necessaria, quella degli spettacoli dal vivo che nelle prossime settimane potranno ufficialmente riprendere.

Con tutte le precauzioni del caso, con il distanziamento assicurato e con la mascherina di protezione individuale che il pubblico dovrà necessariamente e obbligatoriamente indossare, La Rappresentante Di Lista annuncia il ritorno dal vivo sui palchi di tutta Italia in estate. Quelle annunciate oggi non sono che le prime tappe di una tournée tutta da scoprire. In scaletta i brani del nuovo disco, My Mamma, e le canzoni più famose ed apprezzate del repertorio del gruppo.

I concerti de La Rappresentante Di Lista

26 giugno – VERONA Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali

02 luglio – FERRARA Ferrara Sotto le Stelle

09 luglio – GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

14 luglio – MILANO Carroponte

15 luglio – TORINO Flowers Festival

13 agosto – GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival

02 settembre – LIVORNO Terrazza Mascagni

07 settembre – ROMA Auditorium Parco della Musica