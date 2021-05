Il countdown per i prossimi Europei 2021 di calcio, che si dovevano disputare lo scorso anno e sono poi stati posticipati a causa della pandemia da Covid-19, sta finalmente giungendo al termine. La gara inaugurale, che si terrà venerdì 11 giugno alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma (ospitando il 25-33% della capienza dello stadio), vedrà sfidarsi l’Italia del ct Roberto Mancini contro la Turchia di Şenol Güneş. Gli azzurri fanno parte del girone A nel quale, oltre appunto alla compagine turca, rientrano anche Svizzera (partita prevista per il 16 giugno alle 21.00) e Galles (match in programma il 20 giugno alle 18.00). Si tratta di avversari che, almeno sulla carta, sono alla portata dell’Italia. Siamo qui pronti ad illustrarvi dove vedere le partite in TV ed in streaming su smartphone e PC.

Ecco il palinsesto delle 51 partite totali degli Europei 2021 estivi per tutti gli appassionati di calcio e tifosi dell’Italia, che non vedono l’ora di sostenere la propria squadra in TV. Si inizia dalla sfida inaugurale dell’Olimpico tra Italia-Turchia fino alla finalissima di Wembley in programma l’11 luglio 2021. Dei 51 match, 24 verranno trasmessi in esclusiva e saranno visibili sui canali di Sky Sport. Le partite si potranno vedere sia attraverso il decoder che in streaming tramite l’app di Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

L’emittente satellitare Sky ha in possesso la trasmissione esclusiva dei diritti TV di 24 match. Le rimanenti 27 sfide andranno in onda in chiaro tramite i canali Rai ed in streaming tramite l’app di Rai Play, disponibile sulle smart tv e per tutti i dispositivi mobili. Tra i 27 match sono incluse tutte le partite che giocherà l’Italia, che saranno rigorosamente trasmesse in chiaro. L’emittente televisiva della Rai, inoltre, trasmetterà tutti gli highlights delle 24 partite che andranno in onda in esclusiva su Sky.