Il Samsung Galaxy S20 FE 4G è arrivato anche in Italia con a bordo il processore Snapdragon 865 ed il supporto alle reti LTE (senza il modem X55 5G), come si può evincere dal sito ufficiale della nostra divisione. Con codice ‘SM-G780G’, il device è disponibile nelle colorazioni Cloud Lavendar, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud Orange, Cloud Red e Cloud White, e nel taglio di memoria da 128GB. Ad eccezione del SoC, le specifiche tecniche restano del tutto invariate rispetto alle altre versioni in commercio. Il Samsung Galaxy S20 FE 4G include uno schermo SuperAMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera anteriore da 32MP, 6GB di RAM, una fotocamera posteriore con tre sensori, di cui il principale da 12MP, assistito da un grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x (FOV 33°, f/2.0, pixel da 1um, AF, OIS, 1/4,5″).

Presenti le connettività 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC e DeX wireless. La batteria del Samsung Galaxy S20 FE 4G ha una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica inversa ed in confezione un alimentatore da 15W. C’è la certificazione IP68 contro polvere e liquidi, mentre le dimensioni sono pari a 159,8×74,5×8,4mm (distribuite in un peso di 190 gr.).

Il Samsung Galaxy S20 FE 4G ha un prezzo ufficiale di 669 euro per il mercato italiano, non propriamente basso considerato che si sta parlando della versione LTE (il modello 5G ha un listino di soli 100 euro in più, ma adesso è reperibile anche a meno approfittando delle varie offerte online, che non avrete difficoltà ad intercettare). Qualora il prezzo dovesse scendere intorno ai 500 euro, il Samsung Galaxy S20 FE 4G con processore Snapdragon 865 potrebbe rappresentare una buona opportunità, non di certo adesso. Siete d’accordo con noi?