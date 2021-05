In questa primavera 2021 ci stanno facendo compagnia, nostro malgrado, più annunci social del phon Dyson a 2 euro da Mediaworld. In particolar modo su Facebook, molti utenti visualizzano gli inviti ad approfittare della speciale promozione della catena di elettronica che propone il costoso prodotto ad un costo irrisorio, in particolare ad alcune clienti. Va precisato subito che si tratta di una truffa, esattamente come analizzato anche durante il mese di aprile. Considerando che il post condiviso sulle bacheche ha una nuova veste, se vogliamo ancora più accattivante, ecco che vale proprio la pena sottolineare come stare alla larga da qualsiasi pericolo.

Pura utopia è credere che il phon Dyson a 2 euro da Mediaworld sia realtà. Si tratta di un prodotto venduto circa 400 euro e nessun concorso della catena sta mettendo in palio la soluzione innovativa per l’asciugatura dei capelli. L’annuncio truffa preso in considerazione proprio nel mese di maggio riporta la notizia fake di Mediaworld che ha deciso di regalare il dispositivo alla terza commentatrice dei suoi post social riferiti all’iniziativa. Questi ultimi, proprio in questi primi giorni di maggio, si stanno moltiplicando sulle bacheche di tante utenti. Si tratta di contenuti sponsorizzati che, per il momento, la piattaforma di Mark Zuckerberg non ha ancora provveduto a cancellare, nonostante la loro natura truffaldina.

Il pericolo che si corre cadendo nella trappola del phon Dyson a 2 euro da Mediaworld è quello di visitare un sito fake della catena di elettronica. Qui si chiederanno i dati della carta di credito per completare la transazione di appena 2 euro per l’acquisto solo all’apparenza vantaggioso. Le informazioni personali ed estremamente sensibili andranno in mano di hacker che le utilizzeranno per scopi non certo leciti, facendosi promotori di ammanchi su conti e finanze personali. Occhi ben aperti dunque oggi come nelle prossime settimane, l’ondata virale del raggiro potrebbe ancora continuare per un po’ mietendo numerose vittime.