Debutta Blue Bloods 11 su Rai2 dal 7 maggio. La nuova stagione, più corta rispetto le precedenti, parte con un tema attuale: il racconto della pandemia di Covid e soprattutto porterà in scena la violenza della polizia nei confronti della comunità afro-americana, esplosa lo scorso anno in seguito all’uccisione di George Floyd.

Vedremo quindi Frank cercare di collaborare con il presidente del consiglio comunale Regina Thomas (la guest star Whoopi Goldberg) per le recenti proteste contro la brutalità delle autorità. Non mancheranno le altre sotto trame tra cui un caso legato al Coronavirus. Immancabile, infine, la cena della famiglia Reagan in cui i componenti si riuniscono per parlare del loro lavoro. Quest’anno c’è anche un ospite speciale in più: Baez, la collega di Danny.

Ecco le anticipazioni sull’episodio 11×01, intitolato Gli errori dei Regan, in onda stasera su Rai2 alle 22:05 dopo NCIS 18. Frank si scontra con la portavoce del consiglio comunale Regina Thomas per le proteste contro la brutalità della polizia; Jamie e suo nipote, Joe Hill, cercano di localizzare Danny e Baez, misteriosamente scomparsi; Eddie aiuta una donna a trovare il corpo di suo padre.

Blue Bloods 11 su Rai2 va in onda domani 8 maggio con l‘episodio 11×02 dal titolo Nel nome del padre. L’appuntamento è alle 21:50 dopo FBI 3. Danny e Jamie uniscono le forze per condannare un famigerato signore della droga; Erin attende nervosamente la selezione del governatore per il nuovo procuratore distrettuale; Frank e suo nipote affrontano una decisione difficile.

Nel cast e personaggi di Blue Bloods 11 ritroviamo: Tom Selleck nei panni di Frank Reagan; Donnie Wahlberg interpreta Danny Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes è Jamie Reagan; e Len Cariou nel ruolo di Henry Reagan. Compongono il cast principale anche: Marisa Ramirez nella parte di partner di Danny, la detective Maria Baez; Vanessa Ray è l’ex partner di Jamie (ora moglie) Eddie Janko-Reagan; Gregory Jbara è il vice commissario per l’informazione pubblica Garrett Moore; Robert Clohessy nel ruolo del tenente Sidney Gormley; Abigail Hawk è la detective Abigail Baker, l’assistente principale di Frank; e Steve Schirripa è l’investigatore det. Anthony Abetemarco.

L’appuntamento con Blue Bloods 11 su Rai2 si rinnova ogni venerdì e sabato in seconda serata.